Android beveiligingsupdate augustus 2024 verschenen: brengt 46 patches

Android krijgt een nieuwe security-patch. De beveiligingsupdate van augustus staat vanaf nu klaar voor de eerste toestellen. In totaal worden met deze update 46 patches doorgevoerd, voor de beveiliging van Android.

Android update van augustus

Iedere maand verschijnt er een nieuwe beveiligingsupdate voor Android. Dit keer is het de augustus-update. Met iedere update wordt door Google het nodige doorgevoerd aan verbeteringen en optimalisaties. De fabrikanten kunnen vervolgens met deze update aan de slag. Als eerst is de Pixel-serie van Google aan de beurt die de update in de komende week kan downloaden. Vorige maand verscheen uiteraard de beveiligingsupdate van juli.

In totaal worden met beveiligingsupdate augustus 46 patches doorgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bepaalde factoren. Zo kan het verschillen per toestel, gebruikte chipset en de Android-versie waarop je toestel draait. Bovenop de patches van Google kunnen fabrikanten ook nog eigen patches doorvoeren.

