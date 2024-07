Android beveiligingsupdate juli 2024: 29 patches en extra Pixel-fixes

Google brengt iedere maand een nieuwe beveiligingsupdate uit voor Android. Dat gaat ook deze maand gebeuren, en wel met beveiligingsupdate juli 2024. Welke verbeteringen brengt deze update, en welke kwetsbaarheden worden aangepakt?

Beveiligingsupdate juli 2024

Een nieuwe beveiligingsupdate voor Android is vrijgegeven. Google heeft het startschot gegeven voor de uitrol van beveiligingsupdate juli 2024. Deze nieuwe update brengt in totaal 29 patches voor Android, net zoveel als vorige maand. Dit zijn patches voor Android-breed. Hierdoor kan het zijn dat niet alle 29 patches voor alle toestellen bedoeld zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen toestellen met een Qualcomm- of juist MediaTek-processor, of ook andere eigenschappen. Fabrikanten voegen hier nog weleens hun eigen patches aan toe.

Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je! Mail ons je update, samen met screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Pixel

Voor de Pixel-toestellen brengt de update nog wat extra’s. Zo worden enkele vervelende bugs aangepakt met de update van juli. De changelog met de veranderingen deze maand, hebben we hieronder voor je neergezet.

Camera

General improvements for camera stability under certain conditions *[2]

System

General improvements for system stability and performance in certain conditions *[3]

User Interface

Fix for back gesture navigation not working in certain conditions *[1]

*[1] Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[2] Pixel 8 Pro, Pixel 8

*[3] Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel 8a

Google Pixel 8a Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 541,00 euro