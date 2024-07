De beste apps van juni 2024 (en het belangrijkste nieuws)

De maand juni ligt achter ons, tijd om de balans op te maken. In dit artikel zetten we het belangrijkste nieuws van de maand op een rij. Dit natuurlijk samen met de beste apps van juni 2024.

Android in juni 2024

Gelukkig, het werd toch nog een beetje zomer in de maand juni. Maar er gebeurde meer deze maand. Er waren verschillende aankondigingen. Oppo toonde de Reno 12, OnePlus de Nord CE4 Lite, Motorola de nieuwe Razr 50 modellen, Poco met de Poco M6, Xiaomi de Redmi 13.

Google Maps vervangt bij reviews de like-knop door een emoji-keuze, zo ontdekte DroidApp. Opvallend is dat Google gedeeltelijk stopt met de handige Google Maps tijdlijn. OnePlus komt verschillende verbeteringen voor de batterij in smartphones en PostNL laat je in contact komen met de pakketbezorger. Telecomprovider Simpel neemt de abonnementen op de schop en Instagram test advertenties die je niet kunt overslaan.

Reviews

In juni kwamen verschillende reviews online. Die hebben we hieronder voor je opgesomd.

Vergeten

Specials

Beste apps

Zoals je van ons gewend bent zetten we ook de beste apps van de maand op een rij. Apps die we in de maand juni hebben besproken. Wat zijn de beste apps van juni?

Stats.fm

Benieuwd welke muziek je nou het meest luistert? De Stats.fm app geeft je hier een duidelijk overzicht in. Voorzien van interessante cijfers en statistieken, zie je direct welke muziek de afgelopen dagen en maanden het meest geliefd was bij jezelf. Zie het als een maandelijks Spotify Wrapped waarbij je kunt filteren op verschillende soorten statistieken. De dienst koppel je eenvoudig aan Spotify of bijvoorbeeld Apple Music. Een must voor de muziekliefhebber!

Opgelicht?! app

Met de Opgelicht?! app blijf je goed op de hoogte van het laatste nieuws rondom oplichtingstechnieken. Zijn bijvoorbeeld oplichters op dit moment actief onder een bepaalde naam of namens zogenaamd een bepaald bedrijf, dan zie je dat direct terug. Tevens zie je bij iedere manier van oplichting extra informatie, zodat je het zelf sneller kunt herkennen. Bij belangrijke zaken kun je ook notificaties ontvangen.

Gemini

Google’s AI-tool Gemini is ook te gebruiken via een app. De applicatie is sinds deze maand officieel beschikbaar in Nederland. Met de Gemini app kun je verschillende vragen stellen, opdrachten uitvoeren of andere zaken mee aanpakken. Je kunt hulp vragen bij informatie over foto’s, maar ook bijvoorbeeld verschillende zaken uit Google-diensten uitzoeken.

Signal

We schreven in juni over Signal. Deze chat-app wordt veel gebruikers geprezen. Je hebt veel meer grip op je privacy in vergelijking met bijvoorbeeld Telegram en WhatsApp. Daarbij hoef je niet in te leveren op functionaliteit, want Signal heeft genoeg te bieden. Niet alleen qua functies wat je kunt delen, maar ook op het gebied van personalisatie.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App kun je gratis installeren op je smartphone of tablet. Met de app blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en kun je ook terecht in onze toesteldatabase. Daar vind je actuele prijzen en specificaties van veel smartphones. Wil je alles zelf ontdekken, download dan de DroidApp app uit de Google Play Store via onderstaande button.