De vergeten telefoon: Sony Ericsson C510

We hebben een nieuwe editie voor je van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’. Onze rubriek die al jaren meegaat, bespreekt de meest uiteenlopende edities. Vandaag nemen we je mee naar het jaar 2009. Sony Ericsson bracht toen de Sony Ericsson C510 uit.

Sony Ericsson C510

In 2009 bracht Sony Ericsson de C510 uit. Deze mobiele telefoon werd uitgebracht in de Cybershot reeks. Hierbij lag de focus op de camera en het maken van mooie foto’s. Dat is ook wat we terugzagen bij de Sony Ericsson C510. Deze Cybershot telefoon van de fabrikant was aan de achterzijde voorzien van een metalen schuif-afdekking, waarachter de camera te zien was. De megapixels die we vandaag de dag tegenkomen, waren toen nog niet terug te vinden in de telefoons. Met de 3,2 megapixel camera van het toestel maakte je de foto’s. Deze was voorzien van autofocus en had ook een LED-flitser. Filmen kon in 320p.

De Sony Ericsson C510 was voorzien van een traditioneel ontwerp. Voorop zat een 2,2 inch scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Onder het beeldscherm zat de navigatietoets met verschillende sneltoetsen en de numerieke toetsen. Aan de zijkant was nog een fysieke sluitertoets te vinden voor het maken van foto’s. Een functie die we vandaag de dag nog steeds tegenkomen op de smartphones van Sony. Er was 100MB opslagruimte. Dit kon je uitbreiden met maximaal 8 gigabyte, maar alleen via een Memory Stick Micro (M2) geheugenkaart. Hierin koos Sony jarenlang haar eigen variant, in plaats van de meer universele microSD-geheugenkaart.

Met de C510 had de fabrikant een alternatief voor de geliefde Sony Ericsson C902, die een vergelijkbaar ontwerp had, maar wel in een prijsklasse hoger verscheen. Het toestel was vervaardigd uit plastic, maar alleen de lensafdekking was van metaal. De interface was zoals we die van Sony kennen, inclusief de Track ID functionaliteit. De telefoon verscheen in de kleuren zwart, zilver en rood. De prijs kwam uit rond de 200 euro.



Sony Ericsson C510 samengevat in 3 punten