De vergeten smartphone: Sony Xperia Z3 Compact

Vorige week hadden we een nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’ vanwege ons elf jarige bestaan. Deze week pakken we er nog eentje van elf jaar geleden. Ken je de Sony Xperia Z3 Compact nog? Zo compact zie je ze niet meer.

Sony Xperia Z3 Compact

Vorig weekend hebben we onze elfde verjaardag digitaal gevierd met de Samsung Galaxy Note 4 in onze wekelijkse rubriek. Dat toestel verscheen elf jaar geleden op de markt. Om te vieren dat DroidApp elf jaar bestaat, pakken we ook deze zondag nog een mooi toestel uit 2014 mee; de Sony Xperia Z3 Compact. Deze smartphone hebben we destijds ook uitgebreid besproken in de Sony Xperia Z3 Compact review.

De Sony Xperia Z3 Compact was het compacte broertje van de Xperia Z3 en werd tijdens de IFA in Berlijn aangekondigd door het merk. De fabrikant voorzag de smartphone net als het grotere model van een waterbestendige behuizing. Hierdoor zat bijvoorbeeld de micro-USB aansluiting achter een klepje verscholen.

Destijds werd er nog een headset meegeleverd met het toestel. Dit samen met ook een oplader. De telefoon kwam beschikbaar in de kleuren zwart, wit, turquoise en rood. Met een 4,6 inch IPS LCD scherm was het een erg compact toestel, maar ondanks dat zaten er nog duidelijke schermranden omheen. De smartphone had in de hoek een handige LED-notificatie, waardoor je direct kon zien of je een nieuwe melding had. Aan de zijkant zat de fysieke sluitertoets voor maken van een foto; een knop die Sony nog steeds plaatst op haar toestellen. De camera telde 20,7 megapixel, voorop zat een 2,2 megapixel camera. Onderstaande video is met de Xperia Z3 Compact gemaakt.

Sony leverde het toestel met ondersteuning voor het 4G-netwerk. Daarbij was de 3,5 millimeter aansluiting voor de headset aanwezig, net als Bluetooth, WiFi en NFC. Er was 16GB interne opslagruimte, welk uitgebreid kon worden met een geheugenkaart. De Sony Xperia Z3 Compact bood de Snapdragon 801 chipset, destijds het high-end model, samen met 2GB RAM. Tevens was het toestel voorzien van een 2600 mAh batterij, met natuurlijk de bekende STAMINA-energiebesparing. De batterij was niet verwisselbaar. De Xperia Z3 Compact werd geleverd met Android 4.4.4 KitKat met de eigen Xperia UI.

Bij lancering kwam de Sony Xperia Z3 Compact op de markt voor een bedrag van 549 euro.

Sony Xperia Z3 Compact samengevat in 3 punten