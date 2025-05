Met de toevoeging ‘Ultra’ in je naam, verwacht je natuurlijk een toestel met de nodige opties en mogelijkheden, in een flink jasje. Dat zagen we in 2013 bij Sony terug, met de Xperia Z Ultra. Deze telefoon bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Sony Xperia Z Ultra

In 2013 verscheen de Xperia Z-serie. In onze rubriek bespraken we eerder al de Sony Xperia Z, maar nu gaan we dieper in op het Ultra-model. De Sony Xperia Z Ultra was een slag een flinke slag groter dan het reguliere model, en was voor die tijd echt enorm te noemen. De afmetingen van het toestel waren 179,4 x 92,2 x 6,5 millimeter. Hiermee was het wel het dunste toestel met een Full-HD scherm die tijd. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S25 Ultra is 162,8 x 77,6 x 8,2 millimeter. Dus hij was wel heel dun, maar echt gigantisch groot. Het was een concurrent voor de Samsung Galaxy Mega, en zelfs die was een stuk compacter.

Sony voorzag de Xperia Z Ultra van een 6,4 inch scherm, dat een Full-HD resolutie bood. Er was een Snapdragon 800 chipset, samen met 2GB RAM en 16GB opslagruimte. Dit geheugen kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Opvallend genoeg was dat het toestel geleverd werd met een 8 megapixel camera. Dit terwijl het reguliere model een 13,1 megapixel camera meekreeg. Daarbij had het toestel geen LED-flitser, en dus ook geen zaklamp. Aan de voorzijde was ruimte voor een 2 megapixel front-camera.

Zaken als WiFi, Bluetooth, een FM-radio, NFC en een 3050 mAh batterij waren allemaal aanwezig op de Sony Xperia Z Ultra. De batterij was niet langer meer verwisselbaar. De smartphone was leverbaar in het zwart, wit en paars. Het design van de smartphone bestond uit glas en aluminium. Door de geringe dikte, werd het toestel wel wat kwetsbaar gevonden. Het scherm kon bediend worden met een soort metalen pen, maar natuurlijk ook met de vingers. Het toestel werd geleverd met Android 4.2 Jelly Bean en werd geüpdatet tot en met Android 5.1 Lollipop.

De Sony Xperia Z Ultra werd uitgebracht voor een prijs van 719 euro.



Sony Xperia Z Ultra samengevat in 3 punten: