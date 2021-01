We gaan in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ terug naar het jaar 2013. De Sony Xperia Z werd uitgebracht; het werd gezien als het eerste échte vlaggenschip van de fabrikant. Wat is er zo bijzonder aan de Xperia Z?

Sony Xperia Z

De Sony Xperia Z werd aan het begin van 2013 uitgebracht en was het eerste toestel dat hier verscheen met een Full-HD beeldscherm. Met dit high-end model wilde Sony de concurrentie aangaan met merken als Apple en Samsung die met hun iPhone en Galaxy S-serie erg succesvol waren. Daarnaast zagen we bijvoorbeeld merken als HTC en LG proberen door te dringen in deze markt, en ook Sony waagde een poging. In 2012 verscheen al de Sony Xperia S, in 2013 kwam daar de Sony Xperia Z.

De stof- en waterdichte behuizing was één van de echte key-features van het toestel. Daarbij was er dus het Full-HD beeldscherm, die ook aanwezig was op de HTC One (M7). Tevens begon de opkomst van het 4G-netwerk en was de Xperia Z voorzien van ondersteuning voor toegang tot het netwerk.

De behuizing van de Xperia Z was van glas en bood een 5,0 inch beeldscherm met een hoge pixeldichtheid van 441 ppi, dat lekker groot was voor die tijd. Verder was er een 2,2 megapixel front-camera en zagen we achterop een 13 megapixel camera. Kenmerkend voor de toestellen van Sony was de aanwezigheid van de fysieke sluitertoets, aan de zijkant van de smartphone. De smartphone werd geleverd met een Snapdragon S4 Pro 1,5GHz quad-core processor met 2GB aan werkgeheugen. Verder zagen we 16GB aan opslagruimte dat uitgebreid kon worden met een geheugenkaart. Er was WiFi, Bluetooth, GPS, NFC en een 2330 mAh accu.

Vanuit de doos werd de Sony Xperia Z geleverd met Android 4.1.2 Jelly Bean. Later kreeg de smartphone nog een update naar Android 5.1.1 Lollipop. Zoals we bij eerdere Sony’s ook zagen, zagen we hier de Timescape interface voor het beheren van social media updates. Je kon verder aan de slag met PlayStation Mobile en verschillende andere bekende Sony-apps zoals Walkman en TrackID. Later werd de Sony Xperia Z-serie uitgebreid met de Z1 (in het najaar van 2013) tot en met de Z5. Daarna begon Sony met de Xperia X-serie en stopte de fabrikant met de Z-serie.

In Nederland werd de Sony Xperia Z uitgebracht met een adviesprijs van 629 euro.



