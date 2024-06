Stats.fm app: je populairste muziek in statistieken

We luisteren heel wat af met de verschillende streamingdiensten. Of het nou via Spotify of Apple Music is, misschien ben je wel heel benieuwd naar je luistergeschiedenis en je statistieken. Dat kan met de Stats.fm app.

Stats.fm app

Ben je benieuwd welke muziek je nou eigenlijk het vaakst luistert? Met de app Stats.fm krijg je informatie hierover voorgeschoteld. In de applicatie koppel je je Spotify-account, maar kun je er ook voor kiezen om de muziekdienst van Apple, Apple Music, te koppelen. Die laatste bevindt zich in de app nog in vroegtijdige fase, waardoor er nog wat bugs kunnen optreden.

In de app heb je direct toegang tot de muziek die je het meest luistert. Iedere maand krijg je een soort van Spotify Wrapped voorgeschoteld. Je krijgt dan een foto te zien met de meest afgespeelde artiesten en tracks, en deze kun je delen via de sociale netwerken. Met je eigen profiel kun je ook kiezen voor een eigen profiellink, die je bijvoorbeeld kunt delen met anderen.

Voorheen was de app bekend onder de naam Spotistats, maar nu dus Stats.fm. Op het startscherm zie je welke muziek je nu afspeelt, zie je een overzicht met topartiesten, topnummers en onlangs afgespeelde muziek. Hierbij kun je filteren per 4 weken, 6 maanden of allertijden. Overigens is deze beperkt tot 1 jaar, wanneer je het algoritme van Spotify gebruikt, zo benadrukt de ontwikkelaar.

Op de andere tabbladen zie je ook de meest geliefde nummers, artiesten en albums over de afgelopen tijd. Voor geliefde albums dien je Stats.fm Plus af te sluiten, waarmee de applicatie ook reclamevrij wordt. De app geeft je ook toegang tot je populairste genres en ook andere details kun je als toffe plaatjes delen met anderen. Van je meest favoriete nummers kan ook weer een nieuwe afspeellijst gemaakt worden.

Downloaden

Stats.fm geeft je ook een overzicht met de hitlijsten van andere gebruikers. Verder kun je vrienden toevoegen via de app. Zelf aan de slag met deze toepassing? Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.