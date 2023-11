Spotify Wrapped 2023: dit is jouw meest gedraaide muziek

Menig muziekliefhebber kijkt er reikhalzend naar uit ieder jaar: het jaaroverzicht van je eigen muziek. De informatie over je luistergeschiedenis en de populairste artiesten en tracks zijn ook dit jaar weer verzameld in Spotify Wrapped 2023.

Spotify Wrapped 2023

Elk jaar krijgen Spotify-gebruikers een jaaroverzicht gepresenteerd. Hierin zie je precies naar welke artiesten je het meest hebt geluisterd in het afgelopen jaar. Ook de favoriete genres, albums, tracks en podcasts worden in Spotify Wrapped gebundeld. Vandaag is het tijd voor een nieuw jaaroverzicht; Spotify Wrapped 2023.

Net als in voorgaande edities bekijk je je Spotify Wrapped 2023 overzicht als een soort van stories. Je ziet als verhaal welke stijlen en genres je het meest hebt beluisterd. Ook zie je in een volgend verhaal waar de meeste mensen wonen die ook naar je favoriete muziek luisteren. Andere details krijg je ook. Zoals het aantal nummers dat je hebt afgespeeld en je meest favoriete nummer.

Spotify Wrapped 2023 bundelt je favoriete nummers, samen met een overzicht in welke maand je het meest naar welke artiest je hebt geluisterd. Alle statistieken worden voorzien van muzikale ondersteuning die past bij je statistieken. Indien aanwezig kan de artiest je bedanken in een video. In één van de 21 verhalen die Wrapped bevat, zie je ook wat voor soort muziekheld je bent. In mijn geval is dat een vampier. Ik hou schijnbaar van duistere, emotionele, sfeervolle muziek.

Van je favoriete muziek kun je ook direct een afspeellijst maken. Verder kun je je favoriete artiest bedanken met een Wrapped-screenshot. Aan het eind kun je de bekende samenvatting van Spotify Wrapped 2023 delen op de bekende netwerken. Je kunt Wrapped direct gebruiken vanuit de Spotify app. Deze is vanaf nu voor iedereen beschikbaar.