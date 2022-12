Spotify Wrapped 2022: wat was jouw populairste muziek?

Het jaarlijkse moment van de lijstjes is weer aangebroken, zo ook bij Spotify. Vanaf nu kun je bij de muziekdienst Spotify Wrapped 2022 gebruiken, waarmee je precies kunt zien welke hits je het afgelopen jaar het meest hebt gedraaid. Wie is je favoriete artiest en welk nummer heb je het meest geluisterd?

Spotify Wrapped 2022

Menig muziekliefhebber kijkt er ieder jaar naar uit; Spotify Wrapped. Dit jaar kun je ook weer het jaarlijkse overzicht raadplegen via Spotify. Zoals ieder jaar kun je met Wrapped zien welke muziek je het meest hebt geluisterd, en ook dit jaar is dat weer gebundeld in een mooi overzicht. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is de Spotify app openen op je smartphone of tablet. Op het startscherm zie je een snelkoppeling naar je Wrapped overzicht.

Op het eerste scherm zie je welke genres je hebt ontdekt, en welke genres je het meest hebt geluisterd. Hiervan wordt een top 5 getoond. Vervolgens zie je in het volgende scherm welke stijlen je het meest aantrekken en hoe je de dag indeelt. Je ziet ook hoeveel minuten je op de muziekdienst hebt doorgebracht en wat je meest afgespeelde artiesten en tracks zijn. Spotify geeft je ook informatie over de topartiest en welke track het meest populair was.

Vervolgens kun je een afspeellijst met je populairste nummers van 2022 opslaan in je bibliotheek, zodat je hier optimaal van kunt nagenieten. Je ziet ook je luisterpersoonlijkheid, en ben ik bijvoorbeeld een avonturier. Aan het eind verschijnt het bekende scherm met daarin het overzicht van meest afgespeelde artiesten, nummers, geluisterde minuten en je favoriete genre. Vanaf vandaag zal je op de sociale netwerken deze foto het meest rond zien gaan van iedereen die zijn of haar Spotify Wrapped 2022 wil delen.

Spotify Wrapped 2022 is alleen beschikbaar via de mobiele app, niet via de computer.

