De 8 beste (en originele) cadeautips voor kerst en sinterklaas 2022

Geen idee wat je dit jaar op je verlanglijstje moet zetten voor kerst of sinterklaas? DroidApp heeft een mooi overzicht voor je met de beste en originele cadeautips voor december 2022.

Cadeautips 2022

Velen zullen zich hierin herkennen; je hebt geen idee wat je dit jaar moet vragen aan Sinterklaas of de kerstman. DroidApp helpt je met wat inspiratie voor je verlanglijstje met nuttige, leuke en handige cadeaus. En dat hoeft echt niet altijd de hoofdprijs te kosten. We zetten de beste cadeautips voor je op een rijtje.

Mcdodo USB-kabel

Een USB-kabel is een USB-kabel, zou je denken. Echter voegt de Mcdodo USB-kabel daadwerkelijk wat toe tijdens het opladen. De kabel laat namelijk tijdens het laden zien wat de laadkracht is die op dat moment wordt geleverd. Dit wordt getoond op het display. Zo zie je direct of je telefoon oplaadt met bijvoorbeeld 15W of dat dit een stuk sneller gaat met 65W. De Mcdodo USB-kabel kan overweg met laadsnelheden tot 100W en ondersteunt ook PD en Quick Charge. De kabel heeft een chip die een veilige laadbeurt garandeert.

Je kunt de Mcdodo USB-C kabel kopen voor 13,99 euro bij Amazon. Deze is dan 1,2 meter lang.

Xiaomi bandenpomp

Een product dat stiekem misschien nog wel heel vaak van pas kan komen, is de Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S. Een hele mond vol, maar wat kun je er precies mee? Het is een mobiele compressor die je gemakkelijk mee kunt nemen. Ideaal om dingen mee op te pompen. Denk aan het oppompen van je autobanden naar direct de gewenste hoeveelheid bar. Is het apparaat leeg, dan kun je deze gemakkelijk zelf weer opladen aan het stopcontact of via een powerbank. Het is tevens mogelijk om je fietsbanden op te pompen, wat bijvoorbeeld weer heel handig is voor je racefiets (of gewoon je stadsfiets). Tevens werkt het voor je scooter of motor en meer, hiervoor heb je namelijk de verschillende standen.

De Xiaomi compressor kun je aanschaffen bij Amazon, Bol.com, Aliexpress en MediaMarkt.

Google Nest Hub

Een leuke cadeautip is de Google Nest Hub. Hiermee kun je tal van zaken uitvoeren. Het is een moderne versie van de Google Home (Mini), maar dan met een scherm. Je kunt hem bedienen via het touchscreen of via spraakbediening. Je hebt direct overzicht in de agenda-items, het weer en natuurlijk je slimme apparaten zoals je verlichting, je slimme deurbel of camera. Zo zie je direct op het scherm wie er voor je deur staat. Tevens is het mogelijk je slaapgedrag te analyseren door hem op je nachtkastje te zetten. De Nest Hub kan ook dienen als multimediaspeler voor bijvoorbeeld je muziek. Middels TuneIn (of een andere app) kun je eenvoudig een radiostation starten. De speaker is van goede kwaliteit. Gebruik je de Nest Hub even niet, dan verandert hij in een digitaal fotolijstje. Een tof product! Nu extra voordelig vanwege de Black Friday aanbiedingen.

Te koop bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Tink.

Sonos One

De producten van Sonos staan bekend om hun goede geluidskwaliteit. Je hoeft niet voor ieder product diep in je zakken te grabbelen, want met de Sonos One SL heb je een uitstekende speaker voor in huis. Het streamen van je muziek is kinderspel. Voor ongeveer dertig euro meer heb je de ‘niet-SL versie’ welke is voorzien van een microfoon, zodat je commando’s uit kunt voeren. Het voordeel van Sonos-speakers is dat je de luidspreker kunt verbinden met andere Sonos-speakers via de WiFi-verbinding en zo door het hele huis kunt genieten van je muziek. Tijdens de Black Friday week is de speaker een stuk goedkoper.

Je kunt de Sonos One kopen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Amazon.

Huawei Band 7

Niet teveel geld uitgeven aan een nieuwe smartwatch? In onze Huawei Band 7 review waren we al goed te spreken over dit betaalbare horloge van 50 euro. Je kunt ermee je bewegingen en sportprestaties bijhouden. Daarnaast kun je je hartslag, stressniveau en andere gegevens bijhouden op dit horloge. Uiteraard heb je met de Huawei Band 7 de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende wijzerplaten.

De Huawei Band 7 is te koop bij Huawei, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Amazon.

Philips Hue

Het kost wat, maar je krijgt er letterlijk een kleurrijk huis voor terug: Philips Hue. Je kunt de standaard verlichting de deur uitdoen. Met Philips Hue kun je de kleuren in huis aanpassen naar eigen wens. Tof voor tijdens een filmavondje. Met de app kun je tal van stijlen en programma’s instellen zodat je huis op de beste manier verlicht wordt. Daarnaast kun je Philips Hue in combinatie met een Ambilight televisie gebruiken, zodat de hele kamer op de juiste manier belicht wordt. Heb je nog geen Hue, dan is het goed te weten dat je ook een een zogenaamde ‘Bridge’ nodig hebt voor het regelen van de verlichting. Aan te raden is om te beginnen met een starterskit. De samenstelling hiervan kan per winkel verschillen.

Je kunt voor Philips Hue terecht bij Coolblue, Tink, Amazon, Bol.com en MediaMarkt.

JBL

Als je waar je ook bent wilt genieten van goede muziek, dan heeft JBL een aantal mooie draagbare (Bluetooth) speakers in het portfolio. Voor een klein apparaatje met een goede geluidskwaliteit, kun je de JBL Go 3 gebruiken. Wil je wat groter apparaat dan kun je kijken naar bijvoorbeeld de Charge 5 of Flip 6. Die hebben ee prijs rond de 100-150 euro en zorgen voor een goede geluidskwaliteit. Een kwestie van de telefoon verbinden via Bluetooth en genieten.

Een overzicht van de speakers vind je bij Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en Amazon.

Chromecast

Het blijft een fijne cadeautip: de Google Chromecast. Helemaal nu er een nieuwe versie is, waarbij je ook de Google TV-interface krijgt. Deze geeft je toegang tot tal van apps die je kunt installeren op je televisie. Tevens heb je bij de nieuwe modellen een afstandsbediening met de Google Assistent waarmee je nog sneller deze stick kunt bedienen. Met een Chromecast kun je snel content casten van je telefoon naar de televisie, zonder technische omwegen. Ideaal. Je hebt twee keuzes; een variant met 1080p Full-HD ondersteuning, of de versie met 4K. Tijdelijk zijn ze met Black Friday één of twee tientjes goedkoper.

De Chromecast is te koop bij Bol.com, MediaMarkt, Amazon en Coolblue.

Andere ideeën

Verschillende winkels hebben ook een overzicht voor je met cadeautips, in combinatie met eventuele aanbiedingen. Die vind je terug op de volgende pagina’s; Coolblue, MediaMarkt, Bol.com. Ook hebben we nog een overzicht met cadeautips van vorig jaar.