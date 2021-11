De 18 meest handige, beste cadeautips voor december 2021

Sinterklaas en kerstmis komen eraan. Het is voor velen weer tijd om hun verlanglijstje in te leveren, maar wat ga je vragen? DroidApp geeft je 18 handige en nuttige cadeautips. Wat mag er niet ontbreken op je verlanglijstje?

Cadeautips voor december 2021

Vind je het ook zo lastig om een verlanglijstje te maken voor Sinterklaas of de kerstman? Je bent echt niet de enige. Gelukkig kunnen we je bij DroidApp helpen met leuke, nuttige en handige cadeautips. Welk cadeau komt op jouw lijstje?

Bureauonderlegger

Je bureau een zootje? Breng meer overzicht en rust in je bureau met een bureauonderlegger. Op de redactie gebruiken we hem inmiddels ook en afhankelijk van het model kun je hem ook gelijk als onderzetter en muismat gebruiken. Het hoeft helemaal niet duur of saai te zijn. Voor minder dan 15 euro heb je al een goede in huis. Stefan gebruikt deze bureauonderlegger, die flexibel, zacht en groot genoeg is.

Polssteun

Het eindeloos typen op het toetsenbord kan veel comfortabeler. Een aanrader, onder andere ook voor de thuiswerkers, is een polssteun zodat je polsen hier goed op kunnen rusten bij het typen van je teksten. Ook dit is iets waar ik onlangs mee ben begonnen, en vraag me nu af waarom ik het niet eerder heb besteld. Het geeft veel meer rust. Een aanrader is de Kingston HyperX Wrist Rest die je ongeveer 15 euro kost.

Voetensteun

Voor ongeveer even veel geld kun je een voetensteun kopen. Deze zet/leg je onder je bureau en kun je je voeten op laten rusten, terwijl jij lekker aan het werk bent. Ze zijn er in veel verschillende soorten, in ook verschillende prijzen. Kies voor je een voetsteun die verstelbaar is, of kies je voor een zachte voetenbank voor onder je bureau. Keuze genoeg.

Draagbare harde schijf

Om je waardevolle bestanden op te slaan, zoals foto’s van je smartphone en andere documenten, kan een draagbare harde schijf (HDD) een aanrader zijn. Vroeger waren die vaak erg duur, maar vandaag de dag kun je voor een bedrag van vijf tientjes een opslagruimte van 1TB tot je beschikking krijgen.

Earbuds

Toen Apple in het begin met de AirPods kwam, keken mensen je raar aan. Inmiddels is dat wel anders; veel fabrikanten hebben draadloze oordopjes in het portfolio zitten. Deze zijn er in alle soorten, maten en prijzen. Heeft de Sint of kerstman geen limiet, dan raden we absoluut de Sony WF-1000XM4 (zie de review) aan. Je kunt voor rond de 100 euro ook shoppen bij OnePlus of bij Oppo.

Hoofdtelefoon

Liever een hoofdtelefoon in plaats van oordopjes. Ook deze zijn er in verschillende opties. Ook hierbij kunnen we je het beste sturen naar Sony, met de Sony WH-1000XM4 (zie de review). Het kost wat, maar het geeft je wel de beste muziekkwaliteit.

Activity tracker

Een activity tracker, ofwel een fitnesstracker is erg nuttig in het dagelijks leven als je je bewust wilt zijn van je gezondheid. Afhankelijk van het model kun je je stappen bijhouden, hartslag meten, activiteiten zoals hardlopen, fitness of fietsen bijgehouden en je ademhaling in de gaten houden. Vaak geven de activity trackers je ook meldingen van je smartphone, zodat je je direct ziet van wie dat ene WhatsApp-bericht is. Een activity tracker is goedkoper dan een smartwatch. Een fijne tracker is de onlangs uitgebrachte Fitbit Charge 5.

Slimme deurbel

Een slimme deurbel kan heel handig zijn, want je ziet via de app direct wie er voor je deur staat. Ook kan een slimme deurbel vaak dienen als beveiligingscamera. Handig is daarbij ook dat je direct kunt terugpraten naar degenen die voor de deur staat. De deurbellen zijn er in vele modellen, een overzicht daarvan vind je hier en hier.

Smartwatch

Wil je juist wel meer uit het horloge halen, dan is een smartwatch een mooi cadeau. Ook deze heb je in verschillende modellen, soorten en prijzen. Het ligt een beetje aan je wensen wat je precies wilt. Watches met Wear OS geven je nog meer vrijheid en laten je verschillende apps installeren uit de Play Store, laten je bellen en berichten beantwoorden. Daarbij bieden ze de voordelen die een activity tracker ook kan bieden. Een mooi voorbeeld is de nieuwe Samsung Galaxy Watch 4 welke je voor 240 euro kunt kopen. Wil je minder geld uitgeven, dan is de Huawei Watch Fit een interessant alternatief, al is deze niet voorzien van Wear OS.

Speaker

De telefoonspeaker geeft doorgaans niet de beste geluidskwaliteit. Gelukkig kun je voor een paar tientjes dit oplossen met het gebruik van een speaker. Voor veertig euro heb je de draagbare JBL Go 3 speaker; verkrijgbaar in tal van mooie kleuren. Een keurige geluidskwaliteit en hij kan vijf uur muziek afspelen zonder op te laden. Voor ongeveer 100 euro is er de onlangs uitgebrachte JBL Flip 5, welke je 12 uur lang kunt gebruiken op één acculading. Even koppelen via Bluetooth en genieten maar van je muziek. Dankzij het waterbestendige ontwerp kun je hem ook uitstekend buitenshuis gebruiken. Wil je de allerbeste geluidskwaliteit voor een nette prijs, dan kunnen we je Sonos One zeker aanraden. Bediening gaat onder andere via je stem of met de handige Sonos app. Je kunt meerdere Sonos-apparaten koppelen aan elkaar zodat je door je hele huis van je muziek kunt genieten.

Kerstverlichting met app

Iets anders dan het bekende wit-gele licht als je de stekker van de kerstverlichting in het stopcontact steekt? Middels Twinkly maak je van de kerstverlichting een feest. Je kunt van alles aanpassen naar eigen wens zoals kleuren, effecten en meer, en dat doe je allemaal via de app. Voordeel: het werkt zowel binnen als buiten. Verkrijgbaar bij: Bol.com, AlleKabels en Amazon.

Winter

Klaar voor de winter? Misschien wil je tijdens de wandeling met de hond, wel je smartphone bedienen. Met een temperatuur rond of onder het vriespunt is dat niet altijd een pretje. Touchscreenhandschoenen zijn dan een uitkomst. Ze zijn er verschillende kleuren, uitvoeringen en prijzen. Bijvoorbeeld bij Smartphonehoesjes vind je ze al vanaf 10-15 euro.

Autohouder

Je smartphone mee de auto in, dat doen we natuurlijk handsfree. Gelukkig is er veel keuze aan autohouders, en welke het beste bij je past, is erg persoonlijk. We hebben voor je een overzicht met autohouders bij Coolblue, Bol.com, Smartphonehoesjes en een groot aanbod bij Amazon.

Fietshouder

Wat geldt voor de auto, geldt ook op de fiets; je smartphone mag je niet gebruiken tijdens het rijden. Een fietshouder voor je smartphone is niet alleen veilig, maar ook handiger. Je kunt namelijk ook hem gelijk gebruiken om op de fiets mee te navigeren. Voor relatief weinig geld heb je een goede fietshouder. Zie ook ons artikel met de beste fietshouders voor je smartphone. Een overzicht van smartphonehouders voor op de fiets, vind je bij Amazon, Bol.com en Smartphonehoesjes.

Toetsenbord

Typ je graag (lange) berichten op je tablet of smartphone, of moet je bijvoorbeeld hem gebruiken voor je werk of studie, en loop je maar te priegelen op je scherm. Een toetsenbord kan een handig hulpmiddel zijn. Bij verschillende toetsenborden kun je met een druk op de knop schakelen tussen verschillende apparaten. Tevens kun je hem ook gewoon voor je laptop of computer gebruiken. Ideaal en gewoon even koppelen via Bluetooth. We zouden gaan voor de Logitech MX Keys Mini met een mooi design. Een andere optie is het draadloze toetsenbord van Microsoft, al laat je deze minder makkelijk schakelen tussen verschillende apparaten. Beiden zijn ze erg dun waardoor je ze makkelijk meeneemt. Samsung heeft ook een eigen toetsenbord uitgebracht die je kunt gebruiken; de Samsung Smart Keyboard Trio 500 voor zo’n 40 euro.

Touchpen

Graag met een pennetje in de weer, in plaats van met je vingers, dan kan een touchpen, ofwel een stylus goed helpen. Zeker een aanrader voor de oudere smartphonegebruiker. Je kunt hem aanschaffen bij Bol.com voor een paar euro, of als je niet te lang wacht met bestellen bij AliExpress (of kies voor snellere levering).

Chromecast

Het blijft een heel populaire gadget voor je televisie; de Chromecast. Je sluit hem aan op de HDMI poort van je televisie en kunt alles van je scherm direct op je televisie afspelen. Het is in een paar tellen geregeld. De derde generatie Chromecast kost je slechts 40,00 euro en geeft je jarenlang plezier. Wil je de nieuwste Google Chromecast met Google TV, en dus ondersteuning voor apps en content in 4K-kwaliteit, dan kun je die voor ongeveer 80 euro kopen bij Bol.com, Belsimpel of MediaMarkt.

Smartphone

Toe aan een nieuwe smartphone. Ook als de kerstman of Sinterklaas geen geldboom heeft, kun je voor relatief weinig geld een goede smartphone aanschaffen. Raadpleeg daarvoor ons overzicht met beste smartphones tot 200 euro, of kijk eens naar de Galaxy A03s of Moto E20.

