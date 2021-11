De 5 beste sim-only aanbiedingen van november 2021: waar kun je het meest besparen?

Als je wilt besparen op je maandelijkse telefoniekosten, kan het lonen om te kijken naar een sim-only abonnement. DroidApp zet de 5 beste sim-only aanbiedingen van november op een rijtje.

Sim-only kortingen van november

Met december in het vooruitzicht wil je misschien niet teveel uitgeven. Dan is het wel zo handig dat we bij DroidApp de beste sim-only aanbiedingen van november voor je op een rijtje zetten. Waar kun je (op) besparen? Zoals altijd hebben we de deals voor je zelf uitgezocht, en onafhankelijk op een rijtje gezet.

Simpel

We hebben de aanbieding van Simpel, waarbij je nog alleen deze maand kunt profiteren van gunstig geprijsde ‘An offer you can’t refuse’ deals. Hierbij krijg je bundel met 7GB internet en onbeperkt bellen voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Je maakt gebruik van het T-Mobile netwerk en betaalt eenmalig 20,00 euo aansluitkosten.

Je kunt deze deal kopen bij Simpel

Tele2

Besparen kan ook bij Tele2. De 20GB bundel krijg je nu voor het bedrag van de 10GB bundel. Voor een bedrag van 14,00 euro per maand heb je 20GB aan internet en 200 minuten/sms per maand. Eventueel kun je voor een paar euro per maand extra het abonnement afsluiten voor 12 maanden of per maand opzeggen. Handig, als je het eerst nog even wilt proberen.

De aanbieding is verkrijgbaar bij Tele2

T-Mobile

Besparen kan ook bij T-Mobile, met dank aan de Go Go Go Deals. Hierbij bespaar je in ieder geval al weer 20,00 euro op de aansluitkosten. T-Mobile is al meermaals bekroond door haar mobiele netwerk, dus dat is mooi meegenomen. De bundel van 8GB internet met 120 minuten kost je 15,00 euro per maand. Heb je thuis ook al diensten van T-Mobile, of is er iemand op hetzelfde adres met T-Mobile, dan betaal je slechts 12,50 euro per maand en krijg je 10GB data. Je kunt ook kiezen voor grotere bundels van 15/17GB of onbeperkt.

Je kunt je abonnement samenstellen via deze link bij T-Mobile

De Samsung Galaxy A22

Ben

Ben geeft je ook interessante kortingen. Tijdens de Prijsbewust Weken hoef je de 20,00 euro aansluitkosten niet af te rekenen. Tevens krijg je iedere maand gratis data aangeboden. Debundel met 6000MB kost je 7,00 euro per maand. Met 200 minuten erbij ben je in totaal een tientje per maand kwijt.

De aanbieding is verkrijgbaar bij Ben

Lebara

Bij Lebara bel en internet je via het KPN-netwerk. De eerste zes maanden krijg je 50 procent korting op je abonnementskosten, waarbij je ook nog eens 15,00 euro bespaart op de aansluitkosten. De bundel met 5GB internet en 150 minuten kost je 9,00 euro per maand, waarbij je de eerste zes maanden voor 4,50 euro klaar bent.

Te bestellen bij Lebara

Andere providers

Bij andere providers kun je ook terecht voor voordeel. Van elke provider hebben we de pagina’s hieronder op een rijtje gezet.

Extra tip

Ben je nog op zoek naar een nieuwe smartphone? DroidApp heeft een handig DroidApp Koopadvies, waarbij we de beste smartphones tot 400 euro voor je opsommen, of je terecht kunt bij het lijstje met de beste smartphones tot 200 euro.