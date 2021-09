De 6 beste smartphones tot 200 euro (09/2021)

Het aanbod smartphones is gigantisch. We helpen je graag met het maken van de juiste keuze, onafhankelijk. We hebben de beste smartphones tot 200 euro voor je op een rijtje gezet.

Beste smartphone tot 200 euro

In vele prijsklassen heb je de meest uiteenlopende smartphones waar je uit kunt kiezen. Logisch dat je door de bomen het bos even niet meer ziet, als je op jacht bent naar een nieuwe smartphone. Dankzij onze jarenlange kennis kunnen we je, onafhankelijk, helpen met het kiezen van de telefoon die het beste past bij jouw wensen.

In deze editie van DroidApp Koopadvies zetten we de beste smartphones tot 200 euro, in willekeurige volgorde voor je op een rijtje. Waar moet je op letten, wat zijn de pluspunten en wat kun je in de toekomst verwachten? Tijd om hier even in te duiken.

Onder ieder toestel vind je de toestelbox. Hiermee kun je direct navigeren naar de overzichtelijke toestelpagina. Hier vind je de actuele prijzen bij verschillende winkels en alle specificaties van de smartphone op een rijtje, samen met gerelateerd nieuws.

Moto G20

Motorola heeft in dit segment meerdere toestellen. Wat ons betreft is de meest interessante de Moto G20. Deze hebben we eerder al uitgebreid besproken in de Moto G20 review. Deze stijlvolle smartphone heeft alles aan boord wat je nodig hebt. Het is een toestel met een lange accuduur, een prima camera en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Aandachtspunt is dat de maximale helderheid van het scherm ietwat laag is als je hem in de (volle) zon wilt gebruiken en dat je geen verdere Android-update krijgt; alleen beveiligingsupdates. Verder een uitstekend toestel.

Je kunt de Moto G20 kopen bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Moto G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 117,00 euro

Xiaomi Redmi Note 10S

Een andere interessante smartphone in dit prijssegment is de Xiaomi Redmi Note 10S. Deze smartphone is eveneens van alle gemakken voorzien, en dat voor en prijs van rond de 200 euro. Er is een 6,43 inch Full-HD+ AMOLED-scherm en daarom ben je verzekerd van een goede beeldkwaliteit. Verder is er 128GB opslagruimte, een quad-camera met 64 megapixel hoofdlens en er is een MediaTek Helio G95 chipset. Verder is er nog de 5000 mAh accu met 33W snelladen.

De Xiaomi Redmi Note 10S kun je kopen bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Xiaomi Redmi Note 10S Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 199,00 euro

Nokia G20

Een andere G20 komt van Nokia, de Nokia G20. Dit toestel hebben we besproken in de Nokia G20 review en kenmerkt zich door een uitstekend updatebeleid. Voor een periode van twee jaar kun je Android-updates verwachten; voor een periode van drie jaar beveiligingsupdates. Het toestel heeft een lange accuduur dankzij de 5050 mAh accu en biedt een 6,5 inch beeldscherm. De camera van het toestel presteert aardig. De maximale helderheid is wat aan de lage kant; iets wat we dus vaker zien in deze prijsklasse.

De Nokia G20 is verkrijgbaar bij Coolblue, Belsimpel, Bol.com, Amazon, Mobiel en MediaMarkt.

Nokia G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 162,00 euro

Samsung Galaxy A12

Samsung heeft in de categorie ‘Beste smartphone tot 200 euro’ de Samsung Galaxy A12 in het portfolio. Er is een 6,5 inch HD+ scherm, een octa-core processor en riante 5000 mAh accu. Je bent zeker van drie jaar beveiligingsupdates en heeft geen grote nadelen. Over Android heb je de One UI interface; die kan voor degenen die niet van een Samsung komen, erg wennen zijn.

Je kunt de Samsung Galaxy A12 kopen bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en Amazon

Samsung Galaxy A12 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 159,00 euro

Motorola Moto G 5G

De Motorola Moto G 5G is eveneens geprijsd in de klasse tot 200 euro. Deze smartphone is voorzien van een 6,7 inch Full-HD+ resolutie en zoals de naam al aangeeft heeft dit toestel 5G aan boord. Hoewel op dit moment 5G nog niet zo gek veel toegevoegde waarde heeft, kan dat interessant zijn voor in de toekomst. Al is het jammer dat het updatebeleid voor dit toestel minder toereikend is. Het toestel, dat eind 2020 werd uitgebracht, is voorzien van een triple-camera, flinke 5000 mAh accu en Snapdragon 750G chipset.

De Motorola Moto G 5G is te koop bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Moto G 5G Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 171,00 euro

Oppo A53

Vorig jaar was daar de Oppo A53. Deze smartphone kan interessant zijn als je alles uit de interface wilt halen; want ColorOS, dat bovenop Android ligt, geeft je veel personalisatiemogelijkheden. De Oppo A53 is voorzien van 64GB. Voor een paar tientjes meer heb je de A53s met 128GB. Verder zijn er geen verschillen. Er is een 6,5 inch HD+ scherm, triple-camera met 13MP hoofdsensor, Snapdragon 460 en 5000 mAh accu. Over het updatebeleid specifiek voor de A53(s) is niet iets bekend.

Je kunt de Oppo A53 of A53s kopen bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.

Oppo A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 149,00 euro

Welke smartphone is het beste?

Nu rijst alleen nog de vraag; wat is de beste smartphone tot 200 euro? Dit is in de prijs tot 200 euro nog maar een selectie met de beste modellen. Wij zouden kiezen voor de Samsung Galaxy A12 of Nokia G20 als je voor het beste updatebeleid wilt gaan. Het allerbeste toestel met de beste specs vind je in de Xiaomi Redmi Note 10S. Wil je het minst betalen; kies dan voor de Moto G20.