De 5 beste sim-only aanbiedingen van augustus 2021: hier krijg je het meeste voordeel

Geld besparen is natuurlijk altijd leuk. Zeker als die besparing maandelijks terugkomt. In dit artikel heeft DroidApp, onafhankelijk, de vijf beste sim-only aanbiedingen van augustus 2021 op een rijtje gezet. Waar haal je het meeste voordeel?

Sim-only aanbiedingen van augustus

Iedere maand stunten providers met aanbiedingen en voordeeltjes. De ene aanbieding lijkt nog interessanter dan de andere. Maar hoe interessant zijn de aanbiedingen van korting op aansluitkosten, dubbel zoveel data en meer belminuten nou echt? DroidApp geeft je iedere maand een overzicht met de vijf beste sim-only aanbiedingen van deze maand. In dit artikel zetten we de vijf beste sim-only aanbiedingen van augustus 2021 op een rij.

Simpel

Deze maand kun je nog profiteren van interessante kortingen bij Simpel. Bij Simpel maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile. Je kunt zelf kiezen welke bundels het beste bij je passen. Zo kun je kiezen uit bundels met veel internet, of met weinig internet en met veel of weinig minuten. De bundel met 7GB aan internet en onbeperkt bellen kost je tijdelijk slechts 10,00 euro per maand.

Te bestellen bij Simpel

Tele2

Bij Tele2 wordt extra korting gegeven op de grote databundel van 20GB. Voor de bundel met 20GB internet en 200 minuten/sms betaal je deze maand tijdelijk slechts 15,00 euro per maand. Desgewenst kun je een extra bundel afsluiten waarmee je ieder weekend onbeperkt online kunt. Deze bundel kost je 3,00 euro extra per maand en kan gedeeltelijk ook in de EU gebruikt worden.

Verkrijgbaar via Tele2

Youfone

Bij Youfone, waar je gebruik maakt van het KPN-netwerk, zijn er nog de Eurodeals. Welk abonnement je ook kiest; de eerste zes maanden van je abonnement betaal je slechts 1,00 euro per maand. Daarna profiteer je ook van interessant geprijsde abonnementen. De bundel met 10GB en 200 minuten kost je na zes maanden, 11 euro per maand. De bundel met onbeperkt bellen en 2,5GB internet kost je maandelijks 9,00 euro.

Verkrijgbaar bij Youfone

De OnePlus Nord CE 5G

Hollandsnieuwe

Vodafone-dochter Hollandsnieuwe heeft ook interessante aanbiedingen. Ben je klant van Ziggo thuis, dan profiteer je van 1000MB/SMS/MIN extra per maand, en krijg je een extra Ziggo tv-pakket. Deze maand betaal je geen aansluitkosten, waardoor je weer twintig euro in je zak kunt houden. Voordeel van Hollandsnieuwe is dat alles uit één bundel gaat. Bel je de ene maand meer dan de andere keer; geen probleem. Een minuut staat gelijk aan één MB. Je kunt maandelijks je abonnement omhoog of omlaag aanpassen. De bundel met 5000MB/min/sms kost je 10,00 euro per maand.

Te bestellen bij Hollandsnieuwe

Lebara

Je maakt bij Lebara gebruik van het KPN-netwerk. Een interessante aanbieding is sowieso dat je deze maand 15,00 euro aansluitkosten in je zak kunt houden, die worden namelijk deze maand weggestreept. Bel je veel internationaal, dan is het interessant om voor 5,00 euro per maand de Internationaal Bellen-bundel te activeren. Deze kost je 5,00 euro per maand, waarbij je onbeperkt kunt bellen en sms’en naar 44 landen. De bundel met 5GB internet en 150 minuten met 150 sms’jes kost je 9,00 euro per maand.

Verkrijgbaar bij Lebara

Andere providers

Voor de deals bij andere providers kun je hieronder op de naam van de provider tikken.

We hebben deze deals zelf samengesteld en is volledig onafhankelijk geschreven.