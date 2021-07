De 5 beste sim-only aanbiedingen juli 2021: flink besparen met deze tips

Iedere maand doen we uitgebreid onderzoek naar de meest interessante sim-only aanbiedingen van de maand. DroidApp heeft nu interessante kortingen gevonden, en zet de beste sim-only aanbiedingen van juli 2021 op een rij.

Sim-only aanbiedingen van juli

Providers stunten met regelmaat met aanbiedingen op hun abonnementen. Ook in de maand juli wordt dat gedaan. Maar wat zijn de mooiste aanbiedingen op de verschillende netwerken? We zetten de vijf beste op een rijtje.

Youfone

We beginnen met de aanbieding van Youfone. Bij een tweejarig abonnement betaal je namelijk, ongeacht welk abonnement je ook kiest, de eerste 6 maanden slechts 1,00 euro per maand. Bij een éénjarig abonnement is dit de eerste drie maanden. De abonnementen zijn überhaupt gunstig geprijsd. Zo is er de bundel met 10GB internet en onbeperkt bellen voor 15,00 euro per maand. Eenmalig betaal je 20,00 euro aansluitkosten. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk.

Ben

Bij Ben bel en internet je via het netwerk van T-Mobile. Tijdelijk krijg je extra data bij het afsluiten van een abonnement. De bundel met onbeperkt bellen en 6000MB kost je 12,00 euro per maand. Eenmalig komen de aansluitkosten uit op 20,00 euro.

De Moto G20

Mobiel

Bij webwinkel Mobiel krijg je extra kortingen op het kiezen van een sim-only abonnement. Je betaalt, welk abonnement je ook kiest, geen aansluitkosten. Bespaar je toch weer 15-20 euro. Stap je over van prepaid of van een andere provider? Dan kun je net als bij de andere providers gewoon nummerbehoud aanvragen en deze meenemen naar je nieuwe abonnement.

Tele2

Tele2 is een interessante keuze als je veel data verbruikt. Heb je thuis T-Mobile Thuis of een ander mobiel abonnement van Tele2, dan krijg je extra kortingen. De hoogste korting krijg je op de 20GB bundel met onbeperkt bellen. Je betaalt geen aansluitkosten en voor de bundel ben je 18,00 euro per maand kwijt. Voor 3,00 euro per maand heb je Unlimited Data Elk Weekend en kun je ieder weekend onbeperkt online. In de EU kun je 3GB per maand verbruiken met deze bundel. Ook biedt Tele2 5G aan.

Simpel

Ook deze maand heeft Simpel weer interessante sim-only aanbiedingen. De bundel met 7GB internet en onbeperkt bellen kost je 10,00 euro per maand. Heb je minder data nodig, dan kun je bijvoorbeeld voor 7,50 euro per maand de 3GB bundel nemen met 250 minuten. De eenmalige aansluitkosten komen uit op 20,00 euro.

Andere aanbiedingen

Andere providers hebben ook aanbiedingen. Wil je die direct bekijken, klik dan op de onderstaande linkjes. We sturen je dan direct door naar de actiepagina van de provider. DroidApp heeft de handige sim-only vergelijker, waar je direct kunt zien welke provider en bundel het beste bij je wensen past.

