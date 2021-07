Moto G20 review: betaalbare alleskunner met interessante prijs

Motorola heeft een flink portfolio van toestellen; smartphones in alle smaken. De Moto G20 is kort geleden ook aan dit lijstje toegevoegd. Een betaalbare smartphone met alles wat je nodig hebt. Is het genoeg om goed mee te scoren? We testen de Moto G20 in de uitgebreide review.

Moto G20 review

Voorheen was de G-serie van Motorola lekker duidelijk qua naamvoering. Inmiddels is dat toch allemaal wat meer gecompliceerd geworden en zijn er tal van toestellen aan de G-serie toegevoegd. In de G-serie heb je verschillende gradaties, en daarbij is de Moto G100 de meest uitgebreide in de serie. Dit toestel hebben we eerder al besproken in de Moto G100 review. We zijn benieuwd of ook de Moto G20 goed mee komt, en dat hebben we de afgelopen weken voor je getest.

Verkooppakket

Motorola levert de Moto G20 in de bekende vorm doos; een rechthoekige verpakking. Wat er meegeleverd wordt, is vrij overzichtelijk; een adapter, laadkabel, simnaald, wat papierwerk en het toestel zelf. Wanneer je het toestel uit de verpakking haalt, zit er al direct een siliconen case omheen die je kunt gebruiken om het toestel te beschermen. Een prima pakket met alles wat je nodig hebt.

Design en interface

De Moto G20 hebben we hier in de kleur Breeze Blue, een mooi uitgevoerde kleur. Het toestel heeft de beschikking over een 6,5 inch IPS LCD-scherm met een HD+ resolutie. Deze beschikt over een verversingssnelheid van 90Hz. Positief is dat in de avonduren het scherm voldoende donker kan; zo donker zien we niet vaak, prettig. Wat minder is, is dat in de volle zon de helderheid niet genoeg is om het scherm lekker afleesbaar te hebben, iets wat we vaak zien bij de toestellen in deze prijsklasse. Verder vind ik de helderheidssensor té gevoelig afgesteld. Soms gebeurde het dat hij een beetje van slag raakte door de wisselende hoeveelheid licht die op de sensor viel.

Herinner je de toestellen nog met een LED-notificatie? Dat is doorgaans lang geleden. Bij de Motorola Moto G20 vinden we weer een LED-notificatielampje terug, rechtsbovenin het toestel. Deze brandt tijdens het opladen, maar attendeert je ook op nieuwe berichten of meldingen. Erg handig. Alleen de witte kleur wordt ondersteund voor het lampje.

Aan boord van het toestel zien we aan de linkerkant een sleuf voor de simkaart of geheugenkaart. De rechterkant van de telefoon zit vol met toetsen. Hier zitten namelijk de power-button en de volumetoets. Daarboven zit ook nog een knop. Deze stuurt je direct naar de Google Assistent, waarmee je een spraakopdracht kunt starten. Ik vind het fijner dat deze boven de volumetoets zit, dan dat de toets aan de linkerkant van de telefoon zit; je drukt hem nu namelijk minder vaak per ongeluk in.

Het was voor mij alweer een tijdje geleden dat de vingerafdrukscanner aan de achterkant zat. Ze zaten bij de recentere modellen die ik heb getest, aan de zijkant of geïntegreerd in het scherm. Het is echter weer snel gewend, en het blijft een prima plek voor een scanner. De vingerafdrukscanner van de Moto G20 doet snel zijn werk en je kunt meerdere vingers opslaan. Aan de achterkant zien we ook de quad-camera, waar we later in de review van de Moto G20 op terugkomen.

Aan de bovenkant zien we de 3,5 millimeter audio-aansluiting; onderop is er ruimte voor de speaker en de USB-C aansluiting.

Interface

Motorola gebruikt voor de interface het design de My UX-skin, welke prettig in gebruik is. Geen lastige menu’s of drukke vormgeving, maar gewoon lekker duidelijk. Op het linker tabblad heb je toegang tot de Google Discover feed. Het menu met apps open je met een veeg van beneden naar boven. Ondanks de prijs van het toestel verloopt alles op prima snelheid.

Een ijzersterke eigenschap van de toestellen van Motorola is de aanwezigheid van de Moto Actions. Hiermee kun je bijvoorbeeld schudden met het toestel om de camera te openen, of je pols draaien om de zaklamp te starten. Hoewel de aparte ‘Moto Actions’ app ontbreekt, kun je de gestures wel gebruiken. Hiervoor moet je naar instellingen > systeem > gebaren. Daar vind je ook instellingen om bijvoorbeeld snel een screenshot te maken of dat het volume van de beltoon omlaag gaat bij een inkomende oproep als je het toestel oppakt.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Zoals eerder in de Moto G20 review gezegd, beschikt deze telefoon over dual-sim ondersteuning. Plaats je een tweede simkaart, dan gaat dit wel ten koste van de ruimte voor een geheugenkaart. De Moto G20 geeft je toegang tot het 2G, 3G en 4G-netwerk. Bellen en sms’en gaat via de bekende apps van Google. Dit betekent dat je direct gebruik kunt maken van de dialer, berichten-app en toetsenbord-app van Google zelf. Deze werken prima en wijzen zich vanzelf.

Je kunt op de Moto G20 ook uitstekend internetten. Hiervoor hoef je alleen maar de Chrome-browser op het toestel te starten. Fijn is dat Motorola voor zijn prijs niet heeft bezuinigd op de WiFi-netwerken van de telefoon. Je kunt gebruik maken van zowel een 2.4GHz als een 5GHz WiFi-netwerk. Verder biedt de G20 ondersteuning voor Bluetooth en GPS. Het budgettoestel biedt ook NFC aan boord, wat een handige toevoeging is voor bijvoorbeeld mobiele betalingen.

Multimedia: muziek en film

De Motorola Moto G20 is natuurlijk geen high-end model, maar voor het bekijken van een video voldoet de telefoon prima. Het scherm is duidelijk, al had de helderheid zeker hoger gemogen. In de avonduren is het kijken van een filmpje juist weer erg prettig, omdat de helderheid erg laag kan. Voor de muziekliefhebber heeft de Moto G20 een 3,5 millimeter aansluiting. Daarnaast is er zelfs een FM-radio op het toestel te vinden. Een aangesloten headset dient als antenne.

Wat mij opvalt aan de Moto G20 is dat de geluidskwaliteit helemaal niet slecht is. Er is een goede balans tussen hoge en lage tonen, en zeker voor een toestel in deze prijsklasse. Daarbij kan het volume hard genoeg om goed mee te genieten van je muziek.

Camera: foto en video

Vier camera’s zitten aan de achterkant van de Moto G20. Dit is een 48 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptesensor. In dezelfde module is ook nog een LED-flitser verwerkt. De camera-app wijst zich vanzelf en is prettig in gebruik. Dat de Moto G20 niet de allersnelste is, dat zien we ook terug in de camera-app. Het duurt eventjes totdat de camera is opgestart. Eenmaal dan kan de pret beginnen.

We zien dat Motorola enkele aanpassingen heeft gedaan aan de camera. De vele functies die we kennen van andere Motorola-toestellen, zoals de spot-colour functie, is niet meer terug te vinden op de Moto G20. Wel kun je gebruik maken van verschillende filters, de handmatige modus en is er een nachtmodus aanwezig.

De foto’s die we met een reviewtoestel schieten, bekijken we altijd op het grote scherm terug. Alleen dan krijg je een goed beeld van de fotokwaliteit. Gezien de prijs van de Moto G20 mag je niet al te hoge verwachtingen hebben. Wat ons opvalt is dat de lucht op bewolkte dagen voornamelijk wit is, dat de doortekening beter kan en dat op zonnige dagen de foto’s wat flets zijn. Over het algemeen kunnen we concluderen dat de fotokwaliteit gezien de prijs voldoende scoort. De groothoeklens is een handige toevoeging, al is een foto aan de randen vaak niet scherp. In de avonduren is de kwaliteit vanzelfsprekend erg matig. De speciale nachtmodus legt een groene waas over de foto.

Een foto die we gemaakt hebben met de Moto G20 vind je hieronder. Meer foto’s vind je in het online fotoalbum.

Selfie en video

De selfie-camera van de Moto G20 schiet de beelden met de 13 megapixel front-camera. De fotokwaliteit daarvan is voldoende. Verder kun je in maximaal 1080p Full-HD+ filmen. De videokwaliteit is redelijk; het geluid klinkt vrij monotoon. Je kunt wel schakelen tijdens het filmen naar de groothoeklens. De video die we met de Moto G20 gemaakt hebben, kun je hieronder bekijken.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Geen Snapdragon of MediaTek chipset, maar een octa-core processor van Unisoc. Als je van een flink duurder toestel, overstapt naar de Moto G20 dan is het best wel even wennen, maar het is me oprecht heel erg meegevallen. De Unisoc chipset voert taken degelijk uit. De snelheid is niet te vergelijken met een duur vlaggenschip, maar storend traag vond ik het toestel absoluut niet. Wel merk je dat bepaalde taken nét wat langer duren, maar daar betaal je dan ook voor. De Motorola heeft aan boord 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het geheugen kan met een geheugenkaart uitgebreid worden tot maximaal 1TB.

Uithoudingsvermogen

Geen krachtige processor die veel stroom vraagt en een flinke 5000 mAh accu. Dat moet een perfecte combinatie zijn toch? We hebben de Moto G20 onder verschillende omstandigheden gebruikt. Duidelijk is dat het met de accuduur van de smartphone helemaal goed zit. Bij vrij intensief gebruik halen we zonder problemen twee dagen, en een screen-on-time van zo’n 8 uur.

Daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Het is me opgevallen dat de telefoon een streng energiebeheer er op nahoudt. Dit betekent dat veel processen op de achtergrond gesluimerd worden. Met mails, WhatsApp-berichten en dergelijke is me dit niet opgevallen, maar het gebeurde vaak dat appjes van Telegram en meldingen van mijn taken-app in zijn geheel niet binnenkwamen. Dit kun je oplossen door de optimalisatie voor die apps uit te zetten bij de batterij-instellingen. Eenmaal dat gedaan, was de accuduur nog altijd uitstekend en kon je gewoon twee dagen op één acculading doen. Het opladen gaat met 10W.

Updatebeleid

We hebben Motorola gevraagd naar het updatebeleid van de Moto G20. We beginnen met de Android-updates; die hoeft het toestel namelijk niet te verwachten. Dit betekent dat de telefoon alleen op Android 11 blijft draaien. Gezien de prijs is dat geen enorme ramp, maar wel jammer. Qua beveiligingsupdates belooft Motorola eenmaal per kwartaal een beveiligingsupdate voor de duur van twee jaar. Dat is absoluut het minimale.

Beoordeling

In de afgelopen weken heb ik rondgelopen met de Moto G20, een toestel van pakweg zo’n 150 euro. Een groot verschil met de toestellen welke ik vaak als daily driver gebruik. Toch is het me zeker niet tegengevallen. De Moto G20 is niet de snelste, maar traag vind ik hem zeker niet. Daarbij doet hij alles wat hij moet doen en heb je een geweldige accuduur. De camera schiet redelijke plaatjes en de telefoon is compleet, inclusief 5 GHz WiFi en NFC. Jammer is dat er geen Android-update in zit en dat de maximale helderheid op zonnige dagen tekortschiet. Kun je hier mee leven, dan heb je aan de Moto G20 een uitstekende, betaalbare smartphone.

Je kunt de Moto G20 kopen bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Moto G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 148,00 euro