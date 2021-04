Moto G100 review: kleurrijk wonder levert prima werk, maar is dat genoeg?

Motorola heeft een uitgebreid portfolio met toestellen in uiteenlopende prijsklassen. Het aanbod is nu uitgebreid met de Moto G100 en dat toestel testen we in deze review.

Moto G100 review

Waar in het verleden Moto G-toestellen smartphones waren in het middensegment, is dat sinds een tijdje anders. De logica ontgaat ons een beetje, maar de Moto G-serie biedt nu uiteenlopende modellen, waaronder ook deze nieuwe Moto G100. Een kleurrijk toestel waar in ieder geval de fabrikant, hoge verwachtingen van heeft. Zijn die terecht? Dat onderzoeken we in deze uitgebreide Moto G100 review.

Verkooppakket

Een omhulsel met daarin twee doosjes. Dat is het Verkooppakket van de Moto G100. De smartphone vinden we in het ene doosje, samen met een laadkabel, adapter, wat papierwerk en een siliconen hoesje. In het andere doosje vind je de HDMI-kabel terug. Deze kan gebruikt worden voor het Ready For-platform, waar we later in de review op terug zullen komen.

Design en interface

Voorop de Moto G100 pronkt het 6,7 inch beeldscherm. Deze heeft een Full-HD+ resolutie, samen met een verversingssnelheid van 90Hz. Door de beeldverhouding van 21:9 heb je met de G100 een vrij lang toestel in de hand. Dat kan zelfs bij grotere handen wat lastiger met één hand te bedienen zijn. Met een gewicht van 207 gram is de Moto G100 ook nog eens een vrij zwaar toestel. Al moet ik zeggen dat dit na een tijdje gebruik al snel is gewend.

Op zonnige dagen is het scherm goed afleesbaar. Wat mij betreft had de minimale helderheid een stuk lager gemogen. In het donker vind ik de helderheid nog te fel. Het beeldscherm zelf heeft linksboven twee gaten, alsof iemand iets te enthousiast met de perforator in de weer is geweest. Motorola heeft dit bewust gedaan; er zijn twee front-camera voor nog betere selfies. Hier komen we later in de Moto G100 review op terug.

Motorola heeft links van het toestel de fysieke Google Assistent-knop geplaatst. Deze zit gelukkig niet in de weg, waardoor je hem niet snel per ongeluk ingedrukt. Dat hebben we bij andere toestellen eerder wel eens gezien, zoals bij Nokia. Links vind je ook de poort voor de simkaart of geheugenkaart. Rechts is er de power-button en de volumetoets. In de power-button is ook de vingerafdrukscanner verwerkt. Onderop de Moto G100 is een speaker en USB Type-C poort geplaatst. Ook vind je daar de 3,5 millimeter aansluiting zodat je een eigen headset aan kunt sluiten.

De achterkant is een kleurrijk geheel. We hebben hem in de kleur Magic Blue en ‘magic’ is hij zeker. Onder bepaalde lichtomstandigheden kleurt hij of blauw, paars of roze en heeft een matte afwerking. Het toestel ziet er netjes afgewerkt uit. Aan de achterkant van de Moto G100 vinden we de quad-camera met daarin dus de vier lenzen met daaronder de dubbele LED-flitser.

Interface

Motorola heeft over Android 11 de eigen My UX-skin gelegd. Deze is in de afgelopen tijd verder verfijnd en verbeterd, ten opzichte van de Motorola-skin die vroeger door het bedrijf gebruikt werd. Zo heb je met de eigen skin van Motorola veel opties en mogelijkheden om de interface te personaliseren naar eigen wens. Het is mogelijk om de kleur en vorm van de icoontjes (bijvoorbeeld de snelle instellingen) te veranderen middels de stijlen, welke je te zien krijgt door het homescreen wat langer ingedrukt te houden. Hierbij kun je er ook voor kiezen om het lettertype aan te passen of de lay-out met het aantal icoontjes te veranderen.

Verder staat My UX relatief dicht bij de pure Android-interface. Met één veegbeweging open je het menu met de geïnstalleerde apps, of kan je aan de slag met de notificaties of snelle instellingen. Het werkt allemaal verrassend simpel en bovendien ook nog eens erg snel.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Motorola geeft je de mogelijkheid om twee simkaarten in het toestel te stoppen. Kies je ervoor om een tweede kaart te plaatsen, dan gaat dit wel ten koste van de geheugenkaart. Met de Moto G100 ben je klaar voor de toekomst. Naast ondersteuning voor 4G, is er ook 5G-ondersteuning aanwezig. Je kunt de telefoon ook verbinden met een WiFi-netwerk, waarbij de smartphone geschikt is voor zowel 2.4 GHz als 5 GHz WiFi, en ook WiFi 6-support heeft. Natuurlijk is verder Bluetooth 5.1 aanwezig, net als NFC en locatiebepaling.

De belkwaliteit is van prima kwaliteit; van beide kanten van de lijn geen klagen. Ditzelfde geldt voor het sturen van berichten en internetten. Voor zowel bellen, sms’en als internetten maak je gebruik van de apps van Google zelf. Ook het typen van je teksten gaat standaard via het Gboard toetsenbord, al kun je natuurlijk voor alle zaken nog alternatieven uit de Play Store halen.

Multimedia: muziek en film

De Moto G100 heeft een groot scherm, namelijk 6,7 inch. Deze levert een resolutie van 2520 x 1080 pixels en heeft een verversingssnelheid van 90Hz. Ondanks dat het beeldscherm prima prestaties aflevert, is het voor de prijsklasse van de Motorola wel wat magertjes. Zeker in deze prijsklasse verwacht je een (scherper en kleurrijker) AMOLED-scherm. Desondanks heeft Motorola de meerwaarde daarin duidelijk niet gezien. Het scherm is verder detailrijk en is op zonnige dagen goed afleesbaar. De minimale helderheid had wat lager gemogen wat mij betreft.

Als één van de weinige fabrikanten levert Motorola de Moto G100 met een FM-radio. Een aan te sluiten headset op de 3,5 millimeter poort dient dan als antenne. De geluidskwaliteit van de speaker van de Moto G100 is vrij aardig. Soms wat geknepen, maar het voldoet. Qua volume doet het ook zijn werk en kan hij aardig hard zonder daarbij duidelijk kwaliteitsverschil te horen. Jammer dat Motorola niet heeft gekozen voor stereo-speakers.

Camera: foto en video

Achterop de Moto G100 vinden we een quad-camera. Deze biedt een 64MP hoofdlens, samen met een groothoeklens van 16 megapixel, macrolens van 2 megapixel en een dieptelens van 2 megapixel. Bij het openen van de camera-app valt op hoeveel mogelijkheden er zijn. Zo kun je tal van features gebruiken, direct vanuit de applicatie. Denk aan de ‘colorpicker’ waarbij je een kleur in beeld selecteert, waarna de rest monochroom wordt vastgelegd. Een voorbeeld hiervan hebben we in het digitale fotoalbum gestopt die je hieronder kunt bekijken.

Ik vind het jammer dat een telelens gemist moet worden op de Moto G100. Dit betekent dat zodra je gaat inzoomen dit direct ten koste gaat van de fotokwaliteit. De smartphone schakelt namelijk dan over naar digitale zoom. Een telelens had hierbij van pas kunnen komen, waarbij dan nog hybrid zoom toegepast kon worden. Mijn inziens had dat beter van pas kunnen komen dan een marketingterm als ‘dieptecamera’.

In de afgelopen is de Moto G100 half Nederland door geweest. Zo hebben we foto’s kunnen maken onder verschillende omstandigheden. De camera van de Moto G100 schiet ontzettend goede foto’s; vol details, de juiste hoeveelheid verzadiging en een goede balans in belichting en contrast. Hier kunnen we erg kort over zijn, want hiermee meet het toestel zich met de duurdere toestellen. Ook de macro-modus welke je herkent aan het tulpje in de camera-app, levert haarscherpe foto’s af.

Waar wel verschil in zit is het vastleggen van beelden in de avonduren. Er is een nachtmodus, maar of we die nou wel of niet gebruiken, de fotokwaliteit gaat flink achteruit, en dat is gezien zijn prijs teleurstellend. Het mist details en bij de nachtmodus zien we een veel te grote aanwezigheid van ruis. Er zijn toestellen die net zo duur zijn, of zelfs goedkoper, en duidelijk betere foto’s afleveren in de donkere uren.

We hebben hieronder een drietal foto’s geplaatst die gemaakt zijn met de Moto G100, waaronder de macro-foto. Meer foto’s zien? Je kunt ze vinden in het digitale fotoalbum van de Moto G100. De galerij-app op de Motorola is de Google Foto’s app. Deze geeft je ook gelijk de mogelijkheid om de hele boel te back-uppen.

Selfie-cam

Niet één maar twee front-camera’s vind je voorop de Moto G100. Alles voor de beste perfecte selfie. Er is een 16 megapixel hoofdlens en een 8 megapixel groothoeklens voor als je meer mensen op één foto wilt. Er worden scherpe plaatjes geschoten, maar soms lijkt er een soort van groene gloed over de foto te liggen. Wellicht kan dat met een software-update nog aangepakt worden.

Videocamera

Ook het filmen behoort tot de mogelijkheden van de Moto G100. Instellingen kom ik nergens tegen voor de videocamera, behalve het aanpassen van de codec. Toch meldt Motorola dat je kunt filmen in 6K (30fps), 4K (60/30fps) of Full-HD (60/30fps). Motorola promoot flink de Audio Zoom functie, maar heel noemenswaardig is dit niet perse. We vinden het met regelmaat terug bij toestellen. Het zorgt ervoor dat bij het inzoomen het geluid ‘mee-inzoomt’ en dus gefocust wordt op het onderwerp dat je in beeld brengt. Persoonlijk vind ik dat geen voordeel, omdat het monotoon wordt vastgelegd. Dat wordt ook duidelijk bij de G100 Motorola laat je bij de instellingen in de camera-app deze optie overigens ook gewoon uitschakelen. De beeldkwaliteit is prima, al vind ik de beelden soms wat schokkerig. Hieronder vind je twee video’s die met de Moto G100 zijn gemaakt. De tweede video is in de avonduren geschoten.



Overige mogelijkheden

De Moto G100 zit vol mogelijkheden. Deze zetten we voor je op een rijtje in dit onderdeel van de Moto G100 review.

Ready For

Motorola zet met de Moto G100 ook in op het Ready For-platform. Dit platform maakt het mogelijk om een desktopervaring aan te bieden zoals we dat ook kennen van andere fabrikanten. Hiervoor kun je een optioneel dock gebruiken van Motorola, maar ook gebruik maken van de HDMI- kabel die meegeleverd wordt met het toestel. Je kunt hem aansluiten op een externe monitor (of televisie) en vervolgens aan de slag met de verschillende toepassingen. Voordeel van het dock is dat het toestel tegelijkertijd ook opgeladen wordt, dat is met de HDMI-kabel niet het geval.

Op je Moto G100 kun je overschakelen tussen het externe scherm of het beeldscherm van je telefoon. Ook kan het scherm gespiegeld worden op het grote scherm. Middels een tussenstuk dat je zelf kunt kopen, kun je bijvoorbeeld ook een muis of toetsenbord aansluiten. Als je geen muis hebt, kan je Motorola-toestel dienen als toetsenbord. Goed om te weten is dat sommige apps niet werken met de Desktop-modus.

Eenmaal aangesloten kies je wat je met Ready For wilt doen. Denk aan mobiele desktop, televisie, game of videochat. Vervolgens kun je via de notificatie op je smartphone de telefoon gebruiken als trackpad en zo bedienen. Dit werkt eigenlijk best prettig, al is het even wennen. Zo kun je videobellen via de bekende apps als Google Duo, Telegram en WhatsApp. Ik vind het slepen van vensters een minpunt, want dit werkt niet lekker. Ook een potje Candy Crush is niet te doen met het trackpad op je smartphone. Met een losse muis werkt dit ongetwijfeld beter. Zeker is wel dat de output van het scherm van hoge kwaliteit is. Voor het typen van je tekst kun je het toetsenbord op de smartphone gebruiken.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner is niet in het scherm geplaatst, maar bevindt zich in de power-button, aan de rechterkant van het toestel. Hier valt eigenlijk niet gek veel over te vertellen, behalve dat deze uitstekend zijn werk doet. Een lichte aanraking is voldoende om de vinger te scannen. Je kunt meerdere vingers toevoegen. Motorola heeft zelf een extra toevoeging gedaan aan de vingerafdrukscanner. Door hem twee keer aan te tikken (dus niet in te drukken) opent er een venster met snelkoppelingen naar je favoriete apps.

Moto tools

Motorola heeft ook de Moto G100 voorzien van verschillende Motorola-tools die altijd van pas kunnen komen. Deze vind je terug in het menu onder ‘Moto’. Je krijgt er tips te zien over hoe je nog meer uit je smartphone kunt halen. Verder kun je vanuit daar ook beginnen met het personaliseren van de interface. Ook zijn er de bekende gebaren zoals drie vingers vegen voor een screenshot. Maar denk ook aan het twee keer snel draaien van je pols om de camera op te starten, schudden voor de zaklamp, omdraaien voor Niet storen en ga zo maar door. Het blijft een ijzersterk punt wat mij betreft, van Motorola.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Motorola gebruikt de Snapdragon 870 chipset van Qualcomm. Deze werd eerder gepresenteerd en is een tussenmodel van de 865 en de 888. Deze processor kan alles zonder moeite bijbenen en voert taken razendsnel uit. We hebben in de afgelopen weken geen vervelende haperingen of bugs opgemerkt. En zo hoort het ook. Verder vinden we bij de G100 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Is dat laatste niet voldoende, dan kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart.

De Moto G100 krijgt een 5000 mAh accu mee. Dat is flink wat capaciteit, maar capaciteit zegt lang niet altijd wat over het uithoudingsvermogen. Hoe is dat bij de Moto G100? We zijn absoluut positief over het uithoudingsvermogen van deze G-serie van Motorola. Met intensief gebruik, grotendeels op het mobiele netwerk noteren we een screen-on-time van 4-4,5 uur en hebben nog zo’n 30 procent over. Gebruik je hem net wat minder intensief, voornamelijk op WiFi, dan haalden we een schermtijd van 3,5 uur met nog 60 procent acculading over. Dikke prima! Het opladen kan met de 20W snellader die meegeleverd wordt.

Updatebeleid

We kunnen er omheen draaien, maar we houden het liever simpel en duidelijk; Motorola hanteert voor de Moto G100 een karig updatebeleid. Dat is gelijk absoluut het grootste minpunt van de smartphone. Je bent alleen zeker van de update naar Android 12, namelijk één OS-update. Wel zal er langer ondersteuning blijven in de vorm van beveiligingsupdates, namelijk twee jaar. Maar geen duidelijkheid over om de hoeveel tijd deze worden uitgerold. Op moment van schrijven draait het toestel op de patch van april. Motorola liet eerder weten dat het een bewuste afweging is geweest. Volgens de fabrikant is gekeken naar wat het meest belangrijk is voor de gebruiker in deze prijsklasse. Wat mij betreft is dit klinkklare onzin. Laten we hopen dat Motorola tot inkeer komt en langer updates beschikbaar stelt, dan hebben ze het grootste minpunt direct getackeld. Concurrenten laten hier veel betere resultaten zien.

Beoordeling

De Moto G100 kunnen we scharen in de categorie ‘grote smartphones’. Maar hij is wat mij betreft niet alleen groots qua ontwerp, ook qua prestaties. De Snapdragon 870 chipset in combinatie met de 8GB aan werkgeheugen maken het toestel ontzettend snel. Daarbij is de My UX skin van Motorola erg prettig in gebruik en kun je er lekker veel aan personaliseren.

Pluspunten heeft de Moto G100 nog meer. Want de accuduur is bovengemiddeld goed en ook de camera schiet bijna perfecte plaatjes. Bijna, want de in de avonduren zijn de foto’s wel weer een teleurstelling. Het is de vraag of Motorola dit kan en gaat aanpassen met een update, want daar valt zeker winst te behalen. Winst valt er ook te behalen bij het updatebeleid, die is bijzonder matig. Vrijwel andere fabrikanten doen het beter daarin. Kun je daar echter mee leven, dan heb je aan de Moto G100 een onwijs prettig toestel.

De Moto G100 is vanaf half mei te koop bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel

