Moto G20 aangekondigd: 90Hz scherm en 5000 mAh accu voor nette prijs

Motorola lijkt nog niet klaar te zijn met het uitbreiden van de Moto G-serie. Inmiddels kunnen we kennismaken met de nieuwe Moto G20, welke voorzien is van degelijke specificaties voor een nette prijs. Zo zien we een 90Hz display en een accucapaciteit van 5000 mAh.

Moto G20 officieel

Motorola lijkt definitief de Moto G-serie verder uit te willen breiden met nog meer modellen. Nadat we onlangs het meest uitgebreide toestel uit de serie te zien kregen, de Moto G100, is het nu de beurt aan de Moto G20. Dit toestel biedt een 6,5 inch beeldscherm met een 90Hz verversingssnelheid. Motorola zegt verder veel aandacht te hebben geschonken aan de camera. De Moto G20 heeft een quad-camera met een 48MP hoofdsensor, die 12MP beelden schiet. Dit heeft te maken met de Quad Pixel technologie die we vaker in smartphones terugzien. Verder zien we een macro- en dieptelens en een groothoeklens.

Volgens Motorola moet de 5000 mAh accu van de Moto G20 het meer dan twee dagen uithouden zonder opladen. Opvallend is de keuze van Motorola die gevallen is op de processor. Het toestel is namelijk voorzien van de niet noemenswaardige Unisoc T700 chipset, een octa-core processor met een rekensnelheid van 1.8GHz. Verder is er 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De Moto G20 is verder voorzien van Android 11 met de personaliseerbare My UX skin.

Motorola brengt de Moto G20 ook uit in Nederland. Vanaf begin mei moet het toestel beschikbaar zijn in de kleuren Breeze Blue en Flamingo Pink, voor een prijs van 149,99 euro. We hebben de specificaties van de G20 voor je op een rij gezet op de toestelpagina. Deze bereik je via onderstaande button. De telefoon is direct te bestellen bij Belsimpel.