Moto kondigt Moto G60 aan met 6000 mAh batterij

Motorola heeft weer een toestel uitgebracht in de G-serie. Dit keer is het de Moto G60, welke verschijnt met een 6000 mAh accu. Daarbij zien we een flink scherm en een geavanceerde camera.

Moto G60 is officieel

Motorola breidt haar portfolio in rap tempo uit. De Moto G-serie is nu weer een model rijker; de Moto G60. Het toestel wordt geplaatst in het middensegment en is voorzien van een flink beeldscherm. Het gaat om een 6,8 inch IPS LCD-display met Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Daarbij zien we een Snapdragon 732G chipset van Qualcomm.

De camera heeft ook de nodige aandacht gehad van Motorola. De Moto G60 wordt voorzien van een triple-camera met 108 megapixel hoofdlens. Verder is er een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptesensor. Voor het vastleggen van je selfie kun je de 32MP front-camera gebruiken. De smartphone draait op Android 11 en heeft de My UX skin. Met dit stukje software kun je de interface naar eigen wens aanpassen.

Flinke kracht haalt de telefoon uit de 6000 mAh accu. Deze kan worden opgeladen met de 20W snellader. Net als bij de Moto G100 zien we aan de zijkant een fysieke Google Assistent-knop. De telefoon krijgt 6GB werkgeheugen mee, samen met 128GB opslagruimte.

De telefoon is vooralsnog alleen voor India aangekondigd. Het is niet bekend of de Moto G60 ook naar Nederland komt. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.