Motorola komt met Moto E7i Power voor 119 euro

Bij sommige fabrikanten is het naamgebruik voor verschillende modellen zo’n warboel, dat het soms lastig is om er nog een pijl op te trekken. Dat is stiekem ook een beetje het geval bij Motorola. Het bedrijf presenteert nu een betaalbare instapper met flinke accu; de Moto E7i Power.

Moto E7i Power

De Moto E7 en E7 Plus hadden we al in Nederland, ook de Moto E7 Power werd in verschillende landen al gevoerd. Nu is er een ander nieuw toestel dat we in Nederland gaan zien uit de E7-serie. Het gaat om de Moto E7i Power, een relatief betaalbaar toestel met een flinke accu. Deze biedt namelijk een capaciteit van 5000 mAh. Verder zien we een 6,5 inch HD+ beeldscherm en er is een fysieke Google Assistent-knop.

De smartphone van Motorola krijgt 2GB RAM-geheugen en 32GB aan opslagruimte. Daarbij kun je dit geheugen uitbreiden met een geheugenkaart. Er is een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en een niet gespecificeerde 2.0 GHz octa-core processor. De vingerafdrukscanner zit in het bekende Batwing-logo van Motorola. De Moto E7i Power heeft verder een 5 megapixel front-camera en 13 megapixel camera achterop. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10.

Je kunt de Moto E7i Power kopen voor 119 euro in de kleuren blauw en rood. De smartphone is verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel.