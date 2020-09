Motorola presenteert Moto G9 Plus en Moto E7 Plus: vanaf nu te bestellen

Motorola heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de Moto G9 Plus en de Moto E7 Plus. Beide toestellen komen al snel naar Nederland.

Moto G9 Plus aangekondigd

Nadat eerder de Moto G9 Play werd geïntroduceerd, is het nu tijd voor de Moto G9 Plus. De smartphonefabrikant heeft het toestel vandaag officieel aangekondigd. Volgens Motorola moet de telefoon is de Moto G9 Plus nog beter.

De smartphone is uitgerust met een 6,8 inch Full-HD+ beeldscherm en heeft een punch-hole met 16MP cameralens. Achterop is er een quad-camera met 64MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens. We vinden een Snapdragon 730G processor met 4GB RAM-geheugen en 128GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

Qua specificaties is het toestel prima uitgerust. Er is NFC, een USB-C poort en een FM-radio aan boord. De Moto G9 Plus heeft verder een 5000 mAh accu welke met 30W snel opgeladen kan worden. De Moto G9 Plus komt voor 269,99 euro naar Nederland in de kleur Navy Blue. In het najaar moet hij ook in de kleur Blush Gold verschijnen.

Je kunt het toestel vanaf nu pre-orderen bij Coolblue, Bol.com en Belsimpel. De uitlevering start eind deze maand.

Moto G9 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 269,00 euro

Moto E7 Plus

Dan is er ook nog de Moto E7 Plus. Dit toestel heeft een 6,5 inch scherm te bieden met een HD+ resolutie. De telefoon wordt voorzien van een Snapdragon 460 octa-core chipset, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. De 5000 mAh accu kan met de 10W lader opgeladen worden, via de Micro-USB poort.

Foto’s maken kan met de dual-camera. De 48MP hoofdsensor kan detailrijke 12MP beelden schieten dankzij de Quad Pixel technologie. Deze wordt bijgestaan door de 2MP dieptecamera. De front-camera beschikt over 8 megapixel.

Motorola brengt de Moto E7 Plus uit in Nederland voor 149,99 euro in de kleur Misty Blue. Dit najaar zal Motorola zelf ook de kleur Twilight Orange gaan verkopen. Je kunt de Moto E7 Plus nu bestellen bij Bol.com, Belsimpel.