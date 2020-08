Evleaks lekt nieuwe Moto G9 Plus en E7 Plus: dit zijn de productfoto’s

We hebben al meermaals wat gehoord over nieuwe toestellen van Motorola. De bekende leaker Evan Blass laat ons kennismaken met de nieuwe Moto G9 Plus en Moto E7 Plus die we nu op productfoto’s.

Productfoto’s Moto G9 Plus/E7 Plus

Gisteren schreven we al dat verschillende specificaties van de Moto E7 Plus waren uitgelekt. De smartphone moet binnenkort verschijnen. Evleaks deelt nu een productfoto van de nieuwe Moto E7 Plus, maar deelt daarnaast ook nog een ander interessant exemplaar. Het gaat om de Moto G9 Plus. Hieronder zien we eerst de productfoto van de Moto E7 Plus.

De Moto G9 Plus zou volgens de informatie uitgerust worden met een fysieke Google Assistent-knop. Ook zou er een 4700 mAh accu aanwezig zijn die opgeladen kan worden met een snelheid van 30 watt. Er wordt verder gesproken over 4GB aan werkgeheugen, 128GB interne opslagruimte en een quad-camera. Bij deze camera zou er in ieder geval een 64 megapixel hoofdlens aanwezig zijn.

Het is nog niet bekend wanneer Motorola de nieuwe smartphones aankondigt. Als er meer informatie is, houdt DroidApp je natuurlijk op de hoogte.