Motorola stopt met updates voor Moto G6- en E5-serie

De verschillende toestellen die Motorola heeft uitgebracht in de E5-serie en de G6-serie zullen geen updates meer krijgen. Het gaat onder andere om de Moto G6, G6 Plus en G6 Play.

Geen updates meer voor Moto G6 en E5

Ben je in het bezit van een Moto G6, Moto G6 Play, Moto G6 Plus, E5 of E5 Plus, dan hoef je geen nieuwe updates meer te verwachten voor je smartphone. De fabrikant is gestopt met het uitrollen van deze updates. De toestellen werden twee jaar geleden door Motorola op de markt gebracht.

In mei hebben we je nog bijgepraat over de april-update, die voor de G6 Play werd uitgebracht. We hadden toen al het vermoeden dat dit toen de laatste beveiligingsupdate voor het toestel zou zijn, en dat lijkt nu te zijn bevestigd. Op de ondersteunings-pagina van Motorola staat dat de toestellen niet langer meer bijgehouden worden met updates.

Bij het uitbrengen van de Moto G6-serie werd duidelijk dat voor de G-serie één upgrade uitgebracht werd naar een nieuwe Android-versie, en dat ieder kwartaal een security-patch verspreid zou worden, voor een periode van twee jaar. Die periode is nu ook voorbij.

Direct gevaar zul je niet lopen, mocht je over één van deze toestellen beschikken. Houd er wel rekening mee dat je toestel vanaf nu, zonder updates, kwetsbaar kan zijn voor onheil van buitenaf. Motorola heeft onlangs een aantal interessante toestellen uitgebracht, zoals de Moto G Pro en Moto G 5G Plus.

Moto G6 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Moto G6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend