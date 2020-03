Moto G8 Plus review: een prima toestel voor een nette prijs

Motorola brengt met de G-serie al jaren degelijke budget smartphones uit. Je krijgt met de G-serie enorm veel waar voor je geld. Of dat met de Moto G8 Plus ook weer het geval is lees je in deze review

Motorola Moto G8 Plus review

Hoewel Motorola meestal nieuwe toestellen in de G-serie in het voorjaar uitbrengt, heeft Motorola de Moto G8 Plus in oktober uitgebracht. Dit is al een half jaar na de Moto G7 Plus werd uitgebracht. Ten opzichte van de Moto G7 Plus brengt de Moto G8 Plus de nodige verbeteringen met zich mee.

Verkooppakket

De Moto G8 Plus wordt geleverd in een rechthoekige doos, zoals we gewend zijn van Motorola. In de doos vinden we naast het toestel, het gebruikelijke papierwerk, de 18 watt lader met USB-C kabel en een pennetje om het simkaartslot te openen. Motorola heeft er ook een doorzichtig hoesje bijgeleverd.

Design en interface

Wat meteen opvalt is dat Motorola de Moto G8 Plus uit heeft gerust met maar liefst drie camera’s op de achterkant. Ook vinden we onder de drie camera’s laserfocus terug en de LED flits. Een groot verschil met de voorgangers in de G-serie is dat de camera unit niet in het midden is geplaatst, maar aan de linker bovenzijde. In het midden is de vingerafdrukscanner geplaatst. Op deze scanner heeft Motorola het logo geplaatst.

Het toestel heeft ook een iets groter scherm gekregen dan z’n voorgangers, namelijk een 6,3 inch Full-HD scherm. Het scherm heeft een 19:9 verhouding. In de inkeping aan de bovenkant van het scherm zit de selfie camera verwerkt.

Wat we een groot pluspunt vinden, is zijn de stereo speakers. Boven de selfie camera zit de ene speaker en aan de onderkant de andere speaker. Naast de speaker aan de onderkant is de USB-C poort geplaatst. Aan de rechterkant vinden we de aan- en uitknop terug en de volumeknop. Aan de linkerkant zien we het simkaartslot terug. Deze biedt plaats voor twee simkaarten of één simkaart en een SD-kaart van maximaal 512GB. Als laatste vinden we aan de bovenkant van het toestel de 3,5mm aansluiting voor een hoofdtelefoon terug. Erg fijn dat Motorola deze aansluiting toch ook weer heeft toegevoegd.

Interface

Uiteraard draait de Moto G8 Plus op de bekende software die Motorola meelevert. Een redelijke schone Android versie met enkele handige functies van Motorola. Het toestel draait op Android 9 met de beveiligingspatch van 1 november. Dat is toch wel een minpunt. Wanneer het toestel een update krijgt naar Android 10 is op dit moment nog niet bekend.

Wanneer je het toestel ontgrendelt, kom je op het thuisscherm. Het thuisscherm is natuurlijk helemaal naar eigen smaak in te richten met snelkoppelingen en widgets die jezelf kunt toevoegen. Door op het thuisscherm omhoog te vegen, open je het applicatie overzicht en door naar beneden te vegen, open je de notificatiebalk. Wanneer je van links naar rechts veegt, open je je Google feed, met nieuws waarvan Google denkt dat je dit interessant vindt.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Uiteraard is de Moto G8 Plus prima geschikt om te bellen. Het geluid van zowel de speaker als van de microfoon is dik in orde. Ook het bereik is in orde, tijdens de testperiode hebben we geen signaalverlies geconstateerd waar normaal gesproken we goed bereik hebben. Bellen doe je met de standaard telefoon app van Google.

Mocht je nog wel eens een SMS verzenden, dat kan uiteraard ook met de Moto G8 Plus. Dit doe je met de welbekende berichten-app van Google. Het typen van berichten doe je met Gboard, het standaard toetsenbord van Google.

Op de Moto G8 Plus staat Google Chrome als standaard webbrowser voorgeïnstalleerd. Erg handig is dat je favorieten gesynchroniseerd worden met je Google-account, je hoeft de favorieten niet handmatig opnieuw in te stellen.

Het toestel beschikt uiteraard over 4G om lekker snel te internetten, maar ook WiFi 2.4 en 5GHz worden ondersteund. De Moto G8 Plus beschikt ook over Bluetooth, NFC en GPS. Je kunt ook gebruik maken van twee SIM-kaarten. Dit gaat echter wel ten koste van de ruimte voor een SD-kaart.

Multimedia: muziek en film

De Motorola is prima geschikt om muziek te luisteren. Omdat het toestel over een 3,5 millimeter poort beschikt, kan je je favoriete bedrade headset makkelijk aansluiten. Heb je een Bluetooth headset, dan is dat uiteraard ook geen probleem. Google Play Music is als standaard muziekspeler voorgeïnstalleerd. De Moto G8 Plus beschikt ook over een FM-radio.

Motorola heeft de Moto G8 Plus uitgerust met stereo speakers. Dit zien we niet vaak terug bij een budget toestel en is daarom een mooi pluspunt. Bovendien is het geluid dat uit de speakers komt ook nog eens goed. De speakers kunnen hard genoeg en het geluid vervormt niet wanneer het volume op maximaal staat.

Dankzij het grote 6,3 inch Full-HD scherm is kijken naar films prima te doen. In fel zonlicht is het beeldscherm helaas iets minder leesbaar dan we zouden wensen. In de avonduren is het scherm donker genoeg, zodat het prettig blijft om naar te kijken.

Camera: foto en video

Motorola heeft flink uitgepakt wat camera’s betreft. De Moto G8 Plus is uitgerust met maar liefst vier camera’s, drie camera’s achterop van 48MP, 16MP ultrawide en een 5MP dieptesensor. Aan de voorkant vinden we de 25MP selfiecamera terug. De foto’s die deze camera’s overdag maken zijn prima te noemen. Kleuren worden helder en realistisch weergegeven. Helaas in minder licht is vrij veel ruis te zien. Dat is jammer, maar het gaat hier om een budget toestel. Foto’s zoals een Google Pixel of Huawei maakt, kunnen we niet van de Moto G8 Plus verwachten.

De camera-app is zoals we van Motorola gewend zijn. Een fijne en overzichtelijke app zonder al te veel poespas, maar toch met voldoende opties en instellingen. Ook is de camera-app makkelijk openen door twee keer met je pols te draaien. Hieronder vind je een foto die we met de G8 Plus hebben geschoten. Wil je meer foto’s zien. bekijk dan het volledige Moto G8 Plus fotoalbum.

Selfiecamera

De selfiecamera zit boven het scherm in de notch verwerkt. De camera maakt hele aardige foto’s van maximaal 25MP. Deze foto’s worden net als de foto’s die met de camera’s achterop het toestel zijn gemaakt, kleurrijk en realistisch.

Videocamera

Met de videocamera heb je de mogelijkheid om in 4K en Full-HD te filmen. Ook heeft Motorola de G8 Plus voorzien van de Action Cam. Dit houdt in dat video’s in landscape modus geschoten worden, zonder dat je het toestel hoeft te kantelen. Deze videocamera beschikt over een 117 graden groothoeklens en videostabilisatie. Filmpjes die je schiet zijn dan ook van een goede kwaliteit. De beelden zijn helder en kleuren worden ook goed weergegeven.



Overige mogelijkheden

Motorola heeft de Moto G8 Plus ook weer voorzien van een aantal handige opties. Uiteraard zijn de Moto Acties en Moto Display ook weer van de partij.

Moto Acties en Moto Display

Zoals we eerder hebben besproken, hebben smartphones een schone Android interface met een aantal handige toevoegingen. Deze toevoegingen heeft Motorola Moto Acties en Moto Display genoemd. Met Moto Acties heb je de mogelijkheid om een aantal handige functies in te schakelen. Enkele voorbeelden zijn: twee keer met je pols draaien om de camera te openen, door twee keer te schudden open je de zaklamp en met de volumetoetsen media bedienen. Met Moto Display kun je het interactief display inschakelen en met responsief display blijft je scherm ingeschakeld terwijl je naar het display kijkt.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner werkt naar behoren op de Moto G8 Plus. De scanner reageert snel, het scherm wordt ontgrendeld zodra je vinger de scanner aanraakt. Door van boven naar beneden over de scanner te vegen open je het notificatievenster.

Waterafstotend

Het toestel heeft een IP rating meegekregen van IP54. Dit houdt in dat de behuizing van het toestel volledig dicht is en voldoende tegen stof beschermd is. Daarnaast is het toestel plensdicht. Er zal geen schade ontstaan wanneer het toestel besproeid wordt met 10 liter water per minuut onder elke hoek. Uiteraard is het niet aan te raden om het uit te proberen, omdat de eventuele schade niet onder garantie valt.

Prestaties: accu snelheid en geheugen

De Moto G8 Plus heeft de Snapdragon 665 meegekregen. Deze is snel genoeg voor de dagelijkse taken, al merkten we tijdens de testperiode af en toe een hapering. Iets wat we niet van Motorola gewend zijn. Het draaien van zware games is dan ook niet aan te raden. Wat geheugen betreft beschikt het toestel over 64GB opslag en 4GB aan werkgeheugen. Het geheugen is uit te breiden met een SD-kaart van maximaal 512GB.

Motorola heeft de Moto G8 Plus een accu van maar liefst 4000 mAh meegegeven. Zoals we van Motorola gewend zijn, gaat het toestel op één acculading lekker lang mee. Bij licht tot matig gebruik houdt de accu het zo’n 1,5 tot 2 dagen mee. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de accu leeg raakt binnen een dag, zelfs niet bij zwaar gebruik.

Beoordeling

Ook met de Moto G8 Plus heeft Motorola weer een prima budget toestel uitgebracht. Je krijgt wederom erg veel telefoon voor het geld. Wat ons wel opviel is dat het toestel af en toe hapert. Dit hebben we nog niet eerder bij een toestel van Motorola meegemaakt. Wellicht dat een software update dit probleem verhelpt.

Software-updates blijven overigens ook een zorgenkindje. De Moto G8 Plus beschikt over de beveiligingspatch van 1 november. Wanneer het toestel een update krijgt naar Android 10 is nog niet bekend. Dit zal tevens de laatste OS update zijn, aangezien Motorola zijn budget toestellen slechts één keer van een grote Android update voorziet. En dat is jammer.

De Moto G8 Plus is verkrijgbaar bij Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

