Moto E7 Plus specs uitgelekt: 48MP dual-camera en meer

Motorola bereidt de komst voor van de Moto E7-serie. Eén van deze toestellen moet de Moto E7 Plus zijn, waarover nu meer bekend is geworden.

Moto E7 Plus in het nieuws

De Moto E7-serie gaat al een tijdje rond in het geruchtencircuit. De smartphonefabrikant zal echter ook met een Moto E7 Plus komen. Over deze smartphone komen we nu meer te weten.

De smartphone zal voorzien zijn van een 5000 mAh accu, wat flink is voor een toestel. Daarnaast heeft Motorola een 48MP camera klaarstaan, aangevuld met een andere nog onbekende lens. Deze camera zou voorzien zijn van een speciale nachtmodus, zodat het maken van foto’s in minder verlichte omgevingen goed moet lukken. Ook zou de smartphone voorzien zijn van een Snapdragon 460 octa-core processor, 4GB RAM en 64GB opslagruimte.

Andere details ontbreken nog. Als er meer bekend is, houd DroidApp je natuurlijk op de hoogte.