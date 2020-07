Moto E7 laat zich zien: dit kunnen we verwachten

Motorola heeft de laatste weken een flinke hoeveelheid toestellen uitgebracht. Het laatste toestel voor dit jaar is nog niet uitgebracht, want we komen nu meer te weten over de Moto E7.

Moto E7 in aantocht

Als er één merk is dat in korte tijd veel toestellen heeft uitgebracht, dan is het Motorola wel. De Edge, Moto G 5G Plus, Moto G Pro en de Fusion is nog maar een selectie. Binnenkort zullen we de nieuwe Moto E7 gaan zien, zo blijkt uit nieuwe informatie.

De Moto E7 zal geplaatst worden in het goedkopere segment, waar we nu bijvoorbeeld de Moto E6 Plus vinden. Het toestel krijgt een 6,2 inch scherm met een druppel-notch. Aan de achterkant krijgt de E7 een dual-camera (13MP + 2MP) en ook vinden we daar de vingerafdrukscanner. Volgens de geruchten zou Motorola de telefoon willen uitrusten met een Snapdragon 632 processor, Android 10 en komen er twee varianten. Een 2GB/32GB en 4GB/64GB.

Veel meer informatie lijkt er nog niet te zijn over de Moto E7. Wel is het vermoeden dat de fabrikant de smartphone uitbrengt voor een bedrag van rond de 150 euro.