Moto G Pro met Android One nu verkrijgbaar in Nederland voor 329 euro

Een maand geleden kwam Motorola met de introductie van een nieuwe smartphone, de Moto G Pro. De met stylus uitgeruste smartphone met prima specificaties is vanaf nu te koop in Nederland.

Moto G Pro verkrijgbaar

In de Nederlandse telecomwinkels kunnen we vanaf nu een nieuwe smartphone aanschouwen. Motorola heeft de Moto G Pro uitgebracht in ons land. De smartphone wordt geleverd met een stylus waarmee je creatief én productief kunt zijn. Ook beschikt het over handige functies zoals het snel kopiëren en plakken van een item in een mail, document of PowerPoint-bestand. Tevens kun je direct een notitie maken op het vergrendelscherm.

Motorola voorziet de Moto G Pro van een 6,4 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Daarbij heeft het toestel een vingerafdrukscanner aan de achterzijde, net als een triple-camera met 48MP hoofdlens, 16MP action-cam en 2MP macro-lens. De Moto G Pro heeft ook een 16MP front-camera in de punch-hole.

De Moto G Pro wordt verder geleverd met dual-sim ondersteuning, 128GB aan opslagruimte, 4GB aan werkgeheugen en een 4000 mAh accu. Deze batterij kan met 15W via de USB-C kabel weer opgeladen worden. Een groot pluspunt; er is Android One. Hierdoor ben je drie jaar lang verzekerd van beveiligingsupdates en twee jaar van Android-updates.

Voor een prijs van 329 euro kun je de Moto G Pro bestellen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel en Belsimpel.