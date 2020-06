Motorola Edge met 5G voor 599 euro verkrijgbaar in Nederland

Motorola heeft haar nieuwste high-end smartphone uitgebracht in Nederland. Het is de Motorola Edge, voorzien van prima specificaties en ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Motorola Edge in Nederland

De nieuwe Motorola Edge is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit de database van DroidApp. De smartphone werd eind april aangekondigd en is dus vanaf nu verkrijgbaar in ons land. De fabrikant heeft al langere tijd geen high-end toestel meer uitgebracht, maar wil met de Motorola Edge weer helemaal terug zijn.

Er is een 6,7 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Dit scherm ondersteunt een verversingssnelheid van 90Hz, waardoor alles lekker soepel en snel verloopt. We vinden ook een Snapdragon 765 processor, samen met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Zoals gezegd heeft de smartphone ondersteuning voor het 5G-netwerk. Hierdoor ben je helemaal klaar voor de toekomst.

De Motorola Edge is verder uitgerust met een quad-camera, met een 64MP hoofdsensor, 16MP groothoek, 8MP telefoto en een diepte-lens. Dit samen moet zorgen voor de mooiere plaatjes. Er is ook een 25 megapixel front-camera op het toestel te vinden. De Edge wordt geleverd met Android 10 en heeft een eigen My UX skin die geoptimaliseerd is voor het toestel met de gebogen schermranden. Daarbij is er een 4500 mAh accu die snel met 18W opgeladen kan worden.

Je kunt het toestel kopen voor een bedrag van 599 euro. Hiervoor kun je terecht bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.