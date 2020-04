Motorola Edge en Edge+ aangekondigd: met Endless Edge-scherm en 5G

Motorola heeft vandaag in een online aankondiging de nieuwe Motorola Edge en de Motorola Edge+ aangekondigd. Allebei de toestellen hebben 5G-ondersteuning, een Endless Edge-scherm en een schitterend design. We zetten de details op een rijtje.

Motorola Edge aangekondigd

Na lange tijd van leaks en geruchten was het zojuist zover; Motorola heeft de nieuwe Motorola Edge en Edge+ aangekondigd. Het zijn allebei high-end modellen met ondersteuning tot het 5G-netwerk. Toch is er een kleine kanttekening. De Motorola Edge+ zal helaas niet naar Nederland komen. Dat is jammer, want het is alweer lang geleden dat Motorola een high-end smartphone uitbracht in ons land. Wel zullen we de nieuwe Motorola Edge in Nederland gaan zien.

Motorola Edge+

Omdat we de Motorola Edge+ graag toch even willen benoemen, hebben we de informatie over het toestel voor je samengevat. De smartphone is namelijk van alle gemakken voorzien. Er is een Snapdragon 865 octa-core processor, 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Voorop is een 6,7 inch Full-HD+ OLED-scherm te vinden, waarbij Motorola spreekt over een Endless Edge Display. Dit scherm levert een verversingssnelheid van 90Hz.

Aan boord van de Motorola Edge+ is een 5000 mAh accu. Deze kun je bekabeld met 18 watt opladen en draadloos opladen met 15W. Andere (ondersteunende) apparaten kunnen opgeladen worden met Wireless Power Sharing met 5W. De triple-camera beschikt over een 108 megapixel hoofdsensor, 16MP groothoeklens met macro-functie, 8MP telefotolens met 3x optische zoom en een ToF dieptesensor. Filmen kan in 6K UHD en de Motorola Edge+ heeft ook een 3,5 millimeter aansluiting voor de headset.

Motorola Edge

De Motorola Edge komt dus wel naar Nederland. Volgens Motorola is dit hét toestel waar je op hebt gewacht. Ook dit toestel heeft een 6,7 inch Endless Edge OLED-display met een Full-HD+ beeldscherm en 90Hz verversingssnelheid. Het scherm is niet alleen mooi, maar ook functioneel.

Het gebogen scherm leent zich goed voor één-hand modus en ook de nieuwe My UX-software met nieuwe interactiemogelijkheden. Dit is de naam die Motorola de skin heeft gegeven. Zo kun je over de rand vegen om meldingen naar beneden te halen of van app te wisselen. De randen van het scherm kunnen oplichten om de oplaadstatus van de batterij, inkomende oproepen, alarmen, meldingen en meer te tonen.

Aan boord van de Motorola Edge komen we een triple-camera tegen met 64MP hoofdlens, 16MP groothoeklens met macro-functie, 8MP telefoto en een ToF dieptesensor. Voorop is een 25 megapixel front-camera geplaatst.

Helaas geen Snapdragon 865 processor aan boord van dit toestel. Wel vinden we een Snapdragon 765 octa-core chipset met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dit geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Fijn is dat Motorola de telefoon heeft uitgerust met een 3,5 millimeter poort en een 4500 mAh accu. De accu laad je met 15W relatief snel weer op en ook is op het toestel NFC aanwezig.

Motorola voorziet zowel de Edge als de Edge Plus van Android 10 met de eigen handige Moto Actions. De Motorola Edge verschijnt in de kleur Solar Black voor 599,99 euro in de Nederlandse winkels. De releasedatum wordt midden-juni verwacht.