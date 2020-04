Er staat een nieuwe aankondiging gepland van Motorola. De Motorola Edge+ wordt de nieuwe high-end smartphone van het bedrijf en wordt 22 april aangekondigd.

Motorola Edge+ op 22 april

Het was alweer een tijdje stil omtrent de nieuwe high-end telefoon van Motorola, maar nu is er meer nieuws. De fabrikant heeft laten weten dat we op 22 april een online aankondiging kunnen verwachten van een nieuwe smartphone. Alles wijst erop dat we hier de nieuwe Motorola Edge+ gaan zien, al gingen er eerder ook berichten over de Motorola Edge zelf, zonder Plus.

In de teaser wordt duidelijk dat we een smartphone gaan zien met doorlopende schermranden. Een duidelijke hint naar de Motorola Edge+. Vqolgens de geruchten krijgt de smartphone een 6,7 inch beeldscherm met een 90Hz verversingssnelheid. Verder zou de Motorola Edge+ een Snapdragon 865 octa-core processor krijgen en een flinke 5000 mAh batterij.

We zijn benieuwd of de Motorola Edge+ ook de weg naar de Nederlandse winkel weet te vinden.