Motorola Edge+: nieuwe details bekend van high-end smartphone

Er zit weer een echte high-end smartphone aan te komen van Motorola. Sinds de Moto Z3 werd geen vlaggenschip meer uitgebracht, maar met de Edge+ moet dat nu wel gaan gebeuren. We komen meer details te weten.

Details over Motorola Edge+

Onder de naam Motorola Edge+ wil de fabrikant een nieuwe high-end smartphone lanceren. De details hierover kwamen eerder al naar buiten, toen we foto’s zagen van een Motorola met een doorlopend scherm. Een schrijver van XDA heeft nu de hand weten te leggen over meer details over het toestel.

Naar verluidt krijgt de Motorola Edge+ een 6,67 inch beeldscherm welke doorloopt aan de zijkanten. Daarbij kent dit scherm een Full-HD+ resolutie en krijgt het een 90Hz verversingssnelheid mee. De Motorola Edge+ zal aangedreven worden door een Snapdragon 865 processor en maximaal 12GB aan werkgeheugen meekrijgen. Al lijkt het ons logischer als hij bijvoorbeeld met 8GB op de markt verschijnt. Verder deelt de bron informatie over de accu. De capaciteit hiervan zou uitkomen op 5000/5170 mAh.

Het is nog niet bekend wanneer Motorola de nieuwe Edge+ presenteert, en wat de specs van de camera zijn. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

Daarnaast heeft de bron nog wat informatie gedeeld over een andere onbekende Motorola smartphone. De details die zijn gedeeld hebben we hieronder voor je neergezet.