Motorola Edge duikt op: foto’s en specificaties van toestel verschenen

Er zijn nieuwe beelden online gekomen van de nog onaangekondigde Motorola Edge. De smartphone moet de nieuwe eye-catcher worden van de fabrikant. Er worden een aantal dingen duidelijk uit de foto’s.

Nieuwe foto’s Motorola Edge

Naast de Motorola Edge+ komt er ook een Motorola Edge, zonder de toevoeging Plus. Van de Edge zijn nu foto’s opgedoken waardoor we weer wat meer te weten komen over de smartphone. Ook dit toestel zal een gebogen ‘waterfall’ beeldscherm krijgen, met een verversingssnelheid van 90Hz. De Edge+ wordt mogelijk het high-end toestel, dit wordt een zogenoemde premium mid-ranger, zo lijkt het.

De collega’s van XDA hebben namelijk ook de hand weten te leggen op de specificaties van de telefoon. De Motorola Edge krijgt een scherm met een punch-hole voor de 25MP front-camera. Verder lijkt het erop dat er gekozen is voor een quad-camera, waarbij de hoofdlens over 16 megapixel beschikt, en waarmee middels Quad Pixel-technologie een 64MP foto uit kan komen rollen. Mogelijk is er ook ondersteuning voor 5G. Zeker is wel dat de smartphone voorzien is van een Snapdragon 765 processor.

Technische details komen we ook meer te weten; het scherm betreft een AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een grootte van 6,67 inch. Er is 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De accucapaciteit zou uitkomen op 4500 mAh en ook is er NFC, in-display vingerafdrukscanner, stereo-speakers en een 3,5 millimeter aansluiting.

Het is niet bekend wanneer Motorola de smartphone officieel presenteert. Wanneer we hierover meer informatie hebben, delen we die natuurlijk met je.