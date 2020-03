Motorola Edge+: renders tonen schitterend toestel met doorlopende schermranden

Motorola heeft in de afgelopen maanden al een hoop smartphones uitgebracht. Voorlopig lijkt het erop dat er geen eind aan komt. We zien nu renders van de Motorola Edge+.

Motorola Edge+ renders

Al enige tijd gaan er berichten rond over een nieuwe high-end smartphone van Motorola. Inmiddels is duidelijk dat de telefoon de naam Motorola Edge+ krijgt. Aan de hand van bekende informatie heeft leaker OnLeaks beelden gemaakt van het nieuwe toestel. We zien renders van de nieuwe Motorola Edge+.

Het beeldscherm loopt aan de zijkanten door. Volgens de bron heeft het toestel een schermgrootte van 6,5,6,8 inch, met 90Hz verversingssnelheid. De Motorola Edge+ zou de volgende afmetingen hebben; 161,1 x 71,3 x 9,5 millimeter. In de punch-hole is de front-camera te vinden, aan de achterkant is er een triple-camera. De specificaties van deze camera zijn nog niet bekend. Wel lijkt Motorola te kiezen voor een in-display vingerafdrukscanner. Volgens de informatie dient de ring om de camera-module ook als notificatiering. Deze waarschuwt bij gemiste oproepen en andere notificaties.

Interessant is dat de Motorola Edge+ ook over een 3,5 millimeter aansluiting beschikt voor een headset. De smartphone zal verder een Snapdragon 865 processor meekrijgen en een 5000 mAh accu. De bron heeft het verder over 8GB of 12GB aan werkgeheugen.

Het is niet bekend wanneer Motorola de nieuwe smartphone aan het publiek laat zien. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar deze high-end smartphone van Motorola.