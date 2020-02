Motorola One Action krijgt update naar Android 10 in Nederland

Motorola heeft de sluizen opengezet voor de uitrol van de Android 10-update voor een ander One-toestel. De Motorola One Action wordt vanaf nu voorzien van deze nieuwe update.

One Action: Android 10 update

Gebruikers van de Motorola One Action krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden. De smartphonefabrikant brengt Android 10 naar deze smartphone. De Motorola One Action is daarmee de derde telefoon van het bedrijf die de update krijgt. Eerst werden de Moto G7 Plus en One Vision van het bedrijf al geüpdatet.

DroidApp-lezer Edwin meldt ons dat zijn Motorola One Action de update aangeboden heeft gekregen. De update naar Android 10 brengt een reeks verbeteringen en nieuwe functies. Denk aan de betere permissies, waarbij je per app aan kunt geven of deze toegang mag hebben tot je locatie en zo ja, wanneer. Daarbij is er het volledig donkere thema, handige gestures (gebaren) en zijn de notificaties verbeterd.

Tot slot heeft Motorola de beveiliging van de smartphone (iets) verder bijgewerkt. Alle patches tot en met de december 2019-patch zijn meegeleverd met deze Android 10-update.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je Motorola.