Moto G7 Plus: update naar Android 10 beschikbaar

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Moto G7 Plus van Motorola. De fabrikant heeft het startschot gegeven van de uitrol van de update naar Android 10 voor de smartphone.

Android 10 voor Moto G7 Plus

Motorola bracht begin vorig jaar de Moto G7-serie uit in Nederland, onder andere bestaande uit de Moto G7 Plus. De betaalbare smartphone kwam op de markt met Android 9 Pie en heeft in de afgelopen tijd beveiligingsupdates ontvangen. Nu is het dus de beurt aan een grote update, de update naar Android 10, zo laten verschillende gebruikers aan DroidApp weten.

Samen met de update naar Android 10, wordt ook een nieuwere security-patch meegeleverd. Dit is de beveiligingsupdate van december 2019. De nieuwe functies uit Android 10 zijn onder andere het volledige donkere thema, de verbeterde notificaties met slimme acties, gesture-navigatie en verbeterde privacy-instellingen.

Wanneer de update voor jouw Moto G7 Plus beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.