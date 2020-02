Motorola One Vision krijgt Android 10 update in Nederland

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Motorola One Vision. De smartphone krijgt de update naar Android 10 nu ook in Nederland. Deze versie bevat een hoop verbeteringen.

Motorola One Vision met Android 10

We hebben er even op moeten wachten, maar voor steeds meer Motorola-toestellen verschijnt de Android 10-update. Gisteren schreven we al dat de Moto G7 Plus de update mocht ontvangen naar Android 10, nu is het de beurt aan de Motorola One Vision. Eddy en Wout laten aan DroidApp weten dat ze de update aangeboden heeft gekregen voor hun smartphone.

Android 10 brengt een hoop verbeteringen, zoals een volledig donker thema, verbeterde notificaties met slimme acties en meer privacy-opties. Daarnaast heeft Motorola de One Vision voorzien van beveiligingsupdate januari 2020. De update wordt gefaseerd uitgerold. Wanneer de update bij jou beschikbaar is, krijg je hier een melding van.