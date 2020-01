Android 10 wordt uitgerold naar Xiaomi Mi 8 en Motorola One Vision

Inmiddels krijgen steeds meer toestellen de update naar Android 10. Dat is nu ook het geval voor een toestel van Motorola en Xiaomi. Voor de One Vision en Mi 8 staat de update klaar om gedownload te worden.

Android 10 voor Mi 8 en One Vision

Android 10 is de meest recente Android-versie en voor steeds meer toestellen is deze update er. Motorola en Xiaomi zijn ook met de update aan de slag gegaan en hebben deze voor een aantal toestellen beschikbaar gesteld. Allereerst is Xiaomi gestart met het updaten van de Xiaomi Mi 8. Deze smartphone krijgt de update, samen met de beveiligingsupdate van december. De update heeft een grootte van ongeveer 1,9GB, De changelog is hieronder te vinden.

System Stable MIUI based on Android 10 Updated Android Security Patch to December 2019 Increased system security

Lockscreen, status bar, Notification Shade Fix: Couldn’t open notification setting in the notification shade in Second space Fix: couldn’t open notification shade in some cases

Security Optimization: Localized payment Security icon for India.



Motorola

Voor de Motorola One Vision is in verschillende landen Motorola begonnen met updaten. Hierbij krijgt dit toestel de update naar Android 10. Hierbij heeft de fabrikant de meest recente patch meegeleverd, beveiligingsupdate januari 2020. Als eerst is deze update beschikbaar in Brazilië en we zullen hem binnenkort ook in Europa en dus in Nederland verwachten. Als jij de update aangeboden krijgt op je One Vision, dan horen we het graag van je!

