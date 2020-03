Evleaks deelt persfoto’s van nieuwe Motorola Edge+

Om de zoveel tijd houdt een bepaalde smartphone het nieuws draaiende. De laatste tijd is dat de Motorola Edge+. Ook nu is er weer wat te melden over het nog onaangekondigde toestel. Evan Blass deelt duidelijke persfoto’s.

Motorola Edge+ volgens Evleaks

Je kunt eigenlijk niet meer om de high-end smartphonelijn van Motorola heen. De fabrikant is bezig met de komst van twee nieuwe toestellen; de Motorola Edge en de Motorola Edge+, waarbij de Edge+ het meest uitgebreide toestel zal worden. Echter is het onduidelijk wanneer de fabrikant de nieuwe telefoons wil laten zien, aangezien ze al enige tijd rondgaan in het geruchtencircuit.

En deze geruchten gaan vrolijk verder. Evan Blass heeft foto’s gedeeld van de Motorola Edge+. Deze betrouwbare bron geeft ons dus gelijk een duidelijk beeld van wat we van de smartphone kunnen verwachten. Het is alweer een tijdje geleden dat Motorola een high-end device uitbracht.

De Motorola Edge+ krijgt een 6,67 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Hierin bevindt zich een punch-hole voor de front-camera. Er wordt gesproken over een zogenoemd ‘Waterfall screen’. We zien verder dat de power-button aan de rechterkant is verwerkt. Verder is er een 3,5 mm aansluiting, triple-camera en 5000 mAh accu.