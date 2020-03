Motorola presenteert nieuwe instapper: Moto E6s voor 100 euro

De E-serie van Motorola is uitgebreid met een nieuw model; de Moto E6s. Deze betaalbare smartphone komt ook naar Nederland en heeft prima specificaties aan boord.

Moto E6s aangekondigd

De Moto E6-serie bestaat al uit meerdere toestellen en nu is daar de Moto E6s aan toegevoegd. Het toestel kent een goed uitziend design met een verloop van zwart naar blauw. Motorola noemt deze kleur Peacock Blue. De smartphone is voorzien van een 6,1 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. In de notch zit een 5 megapixel front-camera.

Motorola heeft aan de achterkant een dual-camera geplaatst met een 13 megapixel lens, samen met een vingerafdrukscanner. De Moto E6s heeft verder 2GB werkgeheugen, 32GB uitbreidbare opslagruimte en een MediaTek Helio P22 octa-core processor aan boord. De accucapaciteit komt uit op 3000 mAh en de smartphone wordt geleverd met Android 9 Pie. De kans lijkt ons klein dat de telefoon ook van Android 10 wordt voorzien.

De Moto E6s verschijnt vanaf begin april in de Nederlandse winkels. De prijs van het toestel komt uit op 99,99 euro.