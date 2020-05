Moto G Pro aangekondigd: betaalbare Android One-smartphone met stylus

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, voorzien van een stylus. Daarnaast is de smartphone voorzien van Android One, zodat je lange tijd verzekerd bent van updates. We zetten alle details op een rijtje.

Moto G Pro aangekondigd

Er is een nieuwe middenklasser aangekondigd door Motorola. De fabrikant lanceert de Moto G Pro, een betaalbare smartphone, voorzien van een stylus. Deze kan in het toestel zelf geplaatst worden. Daarbij is het opvallend dat de smartphone is voorzien van Android One. Er zijn meermaals toestellen met Android One uitgebracht door Motorola. Echter bleef het hierover de laatste tijd erg stil. Daarbij werden deze smartphones toen uitgebracht met de modelnaam Motorola One-, en niet als G-serie.

Dankzij Android One ben je verzekerd van twee Android-versie updates. Dit betekent dat het toestel Android 11 en Android 12 krijgt. De smartphone zal ook drie jaar lang bijgehouden worden met beveiligingsupdates. Bovenop Android One heeft Motorola nog wel haar (erg handige) Moto Actions toegevoegd, zodat je de zaklamp in kunt schakelen door met het toestel te schudden.

Stylus

Motorola levert de Moto G Pro met een stylus waarmee je aantekeningen kunt maken. Natuurlijk biedt het ook nog andere opties. Volgens de fabrikant moet het toestel de creativiteit en productiviteit bevorderen. Je kunt met de stylus foto’s bewerken, notities maken en illustraties schetsen. Ook kun je een specifiek item kopiëren en plakken in een e-mail, document of PowerPoint. Dankzij de Moto Note app kun je schrijven zonder je telefoon eerst te moeten ontgrendelen.

Andere specificaties

We zetten ook nog even wat andere specificaties voor je op een rij. De Moto G Pro krijgt een 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm mee, met een 16MP front-camera in de punch-hole. Verder heeft het toestel een Snapdragon 665 processor en 4000 mAh accu meegekregen, is er NFC, WiFi 2 en 5 GHz, Bluetooth 5.0 en een vingerafdrukscanner aan de achterkant. De accu kun je trouwens opladen met een snelheid van 15W. De triple-camera heeft een 48MP hoofdlens, 16MP action-cam met groothoek en een 2MP macrolens. Op de lijst komen we verder tegen dat er stereo-speakers zijn en een 3,5 mm aansluiting.

Motorola brengt de Moto G Pro in juni uit voor een bedrag van 329,99 euro. We hebben de specificaties voor je verzameld op de toestelpagina. De smartphone werd eerder al in verschillende andere landen aangekondigd onder de naam Moto G Stylus.

Moto G Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend