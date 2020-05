Motorola komt in juni met One Fusion en One Fusion+

Volgende maand komt Motorola met twee nieuwe devices, de Motorola One Fusion en One Fusion+. Over die laatste smartphone komen we nu nog meer te weten.

Motorola One Fusion+ komt eraan

De Motorola One Fusion+ is opgedoken in het rapport van YouTube, het zogenaamde YouTube Device Report. Hierbij zien we wat specificaties van de nieuwe telefoon, alleen is de foto niet van de Fusion+ maar de Edge. Wel is er op het web een andere foto opgedoken van een smartphone, die door zal gaan onder de naam Motorola One Fusion+.

De Fusion+ zal geleverd worden met een 6,5 inch beeldscherm, met Full-HD+ resolutie. Motorola geeft de telefoon een quad-camera mee met een 64MP hoofdlens. De vingerafdrukscanner zal aan de achterkant geplaatst worden. We vinden op het toestel ook een USB-C aansluiting en een 3,5 millimeter aansluiting. De Motorola One Fusion+ krijgt ook Android 10 mee, samen met een flinke 5000 mAh accu en Snapdragon 730 processor. Op de foto zien we ook dat de telefoon geen notch of punch-hole heeft, vermoedelijk kiest Motorola voor een pop-up camera.

Als de geruchten kloppen, komt het toestel uit met 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. De kleuropties waaruit gekozen kan worden zijn Cloud en Sugar Frost. Over de Motorola One Fusion (zonder Plus) zijn ook enkele gegevens. Zo zou dat toestel een 6,52 inch HD+ beeldscherm krijgen, een Snapdragon 710, 5000 mAh accu, triple-camera met 48MP hoofdsensor en Android 10. Echter zou deze in ieder geval niet in Europa uitgebracht worden.