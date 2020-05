Motorola rolt Android 10 uit voor Moto G7

Gebruikers van de Motorola Moto G7 hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het lijkt eindelijk zover. De update naar Android 10 is onderweg voor het toestel. Toch moeten we niet te vroeg juichen.

Android 10 onderweg voor G7

Motorola is een belangrijke speler in het aanbod van betaalbare smartphones. De Moto G7 werd vorig jaar uitgebracht en was hier een mooi voorbeeld van. De telefoon kwam op de markt met Android 9 Pie en heeft in de tussentijd meerdere beveiligingsupdates ontvangen. Het bleef echter vaag wanneer Android 10 voor deze smartphone beschikbaar zou komen, nu is er een lichtpuntje aan het eind van de horizon.

In februari van dit jaar werd Android 10 in Nederland uitgerold voor de Moto G7 Plus. De update naar Android 10 wordt nu ook langzaamaan verspreid naar de Moto G7. Vooralsnog lijkt het erop dat Brazilië als eerst aan de beurt is, een belangrijke markt voor de fabrikant. Er zijn nog geen signalen dat de update ook in Nederland en België is binnen komen rollen, en dit kan mogelijk nog een paar weken duren.

Mocht je de update binnen hebben gekregen op je Moto G7, dan horen we dat uiteraard graag van je via de mail, samen met een screenshot. We verwachten de update in een later stadium ook voor de Moto G7 Power.