Moto G6 Play: beveiligingsupdate april 2020 verschenen

De Moto G6 Play vierde vorige maand haar tweede verjaardag. De smartphone wordt echter nog met regelmaat bijgewerkt met updates. Nu staat de april-patch klaar.

April-update voor Moto G6 Play

In maart werd de laatste update uitgebracht voor de Moto G6 Play, maar de fabrikant heeft nu een nieuwe update klaargezet. Kimberly laat ons weten dat de smartphone van Motorola bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van april 2020. Met deze update worden tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt.

Twee jaar geleden werd de smartphone aangekondigd, in juni 2018 verscheen de Moto G6 Play in Nederland. Destijds had Motorola beloofd het toestel voor een periode van twee jaar te voorzien van security-patches. We vermoeden dat dit de laatste beveiligingsupdate zal zijn voor het toestel, maar wie weet wat Motorola nog van plan is.

De update wordt vanaf nu aangeboden voor de Moto G6 Play. Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.