Motorola komt met Motorola One Fusion+ voor 299,99 euro

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd die ook onderweg is naar Nederland en België. De fabrikant geeft het toestel de naam Motorola One Fusion+ en krijgt een interessante prijs mee.

Motorola One Fusion+ komt eraan

Motorola geeft aan dat het technologie toegankelijk en betaalbaar wil houden, en high-end features beschikbaar wil stellen in minder dure smartphones. Een nieuw voorbeeld daarvan is de Motorola One Fusion+, de nieuwste smartphone die door de fabrikant is aangekondigd. Net als de Motorola One Hyper is de smartphone voorzien van een pop-up camera.

De Motorola One Fusion+ is voorzien van een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm. De pop-up camera heeft een resolutie van 16 megapixel. Achterop is de smartphone voorzien van een quad-camera met 64MP hoofdsensor, 8MP groothoeklens, 5MP macrolens en 2MP dieptesensor. De camera heeft een speciale nachtmodus en volgens Motorola is de lichtintensiteit in de camera flink verbeterd. Ook belooft de fabrikant dat het toestel goed gebruikt kan worden voor de portretfoto’s en maak je mooie macro-foto’s.

Als we naar de lijst van specificaties kijken, krijgt het toestel een Snapdragon 730 octa-core processor, 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De 5000 mAh accu kan snel opgeladen worden met 27W. Verder zien we dat de telefoon een 3,5 mm aansluiting heeft gekregen en ook NFC is meegeleverd. De Motorola One Fusion+ komt eind juni naar de Benelux voor een bedrag van 299,99 euro.