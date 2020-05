Berichten over Motorola Razr 2 duiken op: 5G, nieuwe camera’s en meer

In september kunnen we een nieuwe Motorola Razr verwachten. Het vouwbare toestel zal verschillende verbeteringen krijgen ten opzichte van de huidige Razr die eerder dit jaar voor Nederland werd aangekondigd.

Razr 2 in het nieuws

De Motorola Razr 2 is in aantocht. Het is niet duidelijk of dit de definitieve naam wordt, maar de kans daartoe is groot. In een podcast heeft een Zuid-Afrikaanse medewerker van Lenovo meer informatie gedeeld over het nieuwe toestel. De telefoon zal zich voornamelijk richten op de Noord-Amerikaanse en Chinese markt, zo lijkt het. In Europa zullen we dus mogelijk geen Razr 2 gaan zien. In landen waar het toestel wel verschijnt, zou Motorola van plan zijn om de prijzen te verlagen, waardoor het toestel toegankelijker moet zijn.

Als de geruchten kloppen, krijgt de Motorola Razr II een Snapdragon 765G octa-core processor met ondersteuning voor 5G. Motorola zou het toestel verder willen voorzien van 8GB werkgeheugen, 256GB aan opslagruimte en verbeteringen voor de camera. Hierbij zou een 48MP lens van Samsung gebuikt worden. De front-camera zou beschikken over een 20MP selfie-cam. Toch zal de accucapaciteit niet gigantisch groeien. Waar de huidige Razr een 2510 mAh accu heeft, zal het nieuwe stijlicoon een 2845 mAh batterij krijgen.

Geruchten spreken over een introductie in september.