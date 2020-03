Motorola Razr nu beschikbaar voor pre-order, met cadeautje

De eerste foldable smartphone van Motorola kan vanaf nu gepre-orderd worden. Het is de Motorola Razr die je vanaf nu kunt bestellen. Degenen die er snel bij zijn, krijgen een extraatje.

Motorola Razr pre-order

Motorola heeft het startschot gegeven van de pre-order van de Motorola Razr. De vouwbare smartphone van het bedrijf werd vorige maand officieel aangekondigd voor de Nederlandse markt. DroidApp schreef ook al een uitgebreide preview waarbij we het toestel van alle kanten bekeken. Het design doet ook denken aan de Samsung Galaxy Z Flip. Voordeel van de Razr is dat je ook de handige Motorola Actions kunt gebruiken, zoals het schudden voor het inschakelen van de zaklamp.

De Motorola Razr is voorzien van een 6,2 inch beeldscherm aan de binnenzijde, en een 2,7 inch scherm aan de buitenkant. Daarbij heeft de telefoon een vingerafdrukscanner in de bekende Razr-kin. Er is 6GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 16 megapixel camera. Vanuit de doos draait het toestel op Android 9 Pie, maar volgens Motorola kan de update naar Android 10 snel gedownload worden.

Er is verder een Snapdragon 710 octa-core processor aanwezig en een 2510 mAh accu. De smartphone krijgt een prijskaartje van 1599 euro. Plaats je nu een pre-order, dan kun je het toestel rond 23 april in huis verwachten, en krijg je er een gratis lederen etui bij voor je Razr. Je kunt het toestel bestellen bij MediaMarkt en Belsimpel.