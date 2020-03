Huawei brengt vouwbare Mate Xs op 14 april uit in Nederland

Huawei heeft meer bekend gemaakt over de release van haar nieuwe vouwbare smartphone. Het toestel zal volgende maand uitgebracht worden, waaronder ook in Nederland.

Huawei Mate Xs komt eraan

We waren begin deze maand aanwezig bij de aankondiging van de Huawei Mate Xs voor de Nederlandse markt. De smartphone van de Chinese fabrikant komt namelijk naar ons land. Eind februari heeft het merk de Mate Xs gepresenteerd voor de Nederlandse markt. Toen werd bekend dat hij in maart uitgebracht zou moeten worden, maar dat is nu iets opgeschoven.

De Huawei Mate Xs wordt op 14 april uitgebracht in Nederland, zo laat de fabrikant weten. Dit betekent dat je aan de slag kunt met de vouwbare smartphone van Huawei. Opengeklapt heb je een 8,0 inch beeldscherm, dichtgeklapt heb je achterop een 6,38 inch scherm, voorop een 6,6 inch. Verder is de smartphone uitgerust met een Kirin 990 chipset, 4500 mAh accu met 55W snelladen en een triple-camera met 40 megapixel hoofdsensor.

Goed om te weten is dat de Huawei Mate Xs geleverd wordt met Android 10. Echter worden de Google Play diensten niet meegeleverd op het toestel. Je kunt apps downloaden via een omweg of via de Huawei AppGallery. Vanaf 14 april 2020 kun je de Huawei Mate Xs kopen, de prijs komt uit op 2499 euro.

Breed komt hij niet verkrijgbaar. Hij komt alleen in de MediaMarkt te liggen in Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda.