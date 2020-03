Huawei komt met AppSearch-app voor zoeken naar apps buiten Play Store

Huawei is bezig met alternatieven voor Google-diensten. Een onderdeel daarvan is de eigen AppGallery voor de Play Store. Echter is dit aanbod nog niet zo compleet. Daarom helpt Huawei je met de app AppSearch.

Huawei AppSearch

Het aanbod in de eigen Huawei AppGallery is bij lange na niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld via de Google Play Store. Nieuw uitgebrachte modellen zijn voortaan niet meer voorzien van de Google-diensten, dus moet Huawei wel zoeken naar een alternatief. De AppGallery is nog niet helemaal het alternatief dus, en daarom komt het bedrijf met een alternatieve app; AppSearch.

Met deze applicatie, die nu door Huawei wordt getest in Duitsland, kunnen gebruikers verschillende diensten en platformen doorzoeken naar apps. Op dit moment kan met Huawei AppSearch gezocht worden naar apps op vijf platformen. Het gaat hierbij om APKMirror, APKMonk, APKPure, Amazon App Store en de Huawei AppGallery.

Mocht je met je eigen Huawei-toestel (met Huawei Mobile Services) de app willen proberen, kun je direct aan de slag. Je kunt de app namelijk hier downloaden van de Duitse Huawei-site. De APK van de app wordt dan direct gedownload.