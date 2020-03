Huawei gelast aankondigings-event P40-serie af door coronavirus

Het coronavirus kent een steeds groter wordende omvang. Het Mobile World Congress werd al afgelast, nu ziet ook Huawei af van een eigen event. Het kiest voor een andere strategie.

Huawei P40-serie via livestream

Via een livestream zal Huawei haar nieuwe producten laten zien. Eigenlijk zou op 26 maart een persconferentie gehouden worden in de Franse stad Parijs, maar daar ziet de fabrikant van af. Ieder jaar kiest Huawei de Franse stad uit voor de lancering van de nieuwe P-serie. De reden heeft mede te maken met de beslissing van de Franse overheid, die heeft besloten om bijeenkomsten van meer dan 1000 mensen te verbieden.

Eerder verschenen render van de Huawei P40 Pro

Huawei heeft volgens bronnen besloten het evenement zelf te annuleren. In plaats daarvan zal via een livestream het doek van de P40-serie gehaald worden. We zagen eerder al de Huawei P40 Lite. We zullen op 26 maart vermoedelijk de Huawei P40 en Huawei P40 Pro gaan zien. Het wordt daarmee erg spannend, want na de Mate 30-serie zal ook de P40-reeks niet geleverd worden met Google Play Services en het dus zonder bijvoorbeeld Google Maps moeten doen. Het is de vraag of de consument dit kan missen in een markt waar veel alternatieven zijn te vinden.

We houden het voor je in de gaten en houden je natuurlijk op de hoogte van de Huawei P40-serie.